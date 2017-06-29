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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Пюник - Слован
Пюник - Слован: обзор матча 29 июня 2017
Пюник
29.06.2017, четверг, 18:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 4
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
Слован
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Пюник - Слован
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Пюник
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
- : -
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 9 тур
Пюник
5 : 0
12.10.2026
БКМА Ереван
Слован
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
- : -
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
Новости команд
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Пюник
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