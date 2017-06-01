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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Швейцария - Беларусь
Швейцария - Беларусь: обзор матча 01 июня 2017
Швейцария
01.06.2017, четверг, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Беларусь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Швейцария - Беларусь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
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Беларусь
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