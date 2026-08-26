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  • Руководство «Спартака» объявило о готовности к борьбе за чемпионство

Руководство «Спартака» объявило о готовности к борьбе за чемпионство

26 августа, 09:14
22

Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов оценил победу в домашнем матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0).

Он также высказался о сопернике, назвав Сергея Семака, возглавляющего питерцев, великолепным тренером.

– Матч удался. В ряде последних матчей игра была, но результата немного не хватало. В этой встрече получилось все – играли против очень сильной и мотивированной команды. Против чемпиона, который из семи последних лет только раз отдал титул. Сыгранная команда, великолепный тренер, но мы их переиграли.

– Говорит ли игра и результат об обоснованности задачи, которую клуб поставил на сезон – золотые медали?

– Мы идем от игры к игре. Победа очень важна. Важна в ментальном плане, потому что три последних матча с «Зенитом» были равными, где-то мы были лучше, но не во всех матчах удалось победить. В этом матче выиграли. С точки зрения ментальности, ментальной твердости это очень важная победа.

– Ждать ли изменений по составу?

– 10 сентября [закрытие трансферного окна] – важная дата. До нее очень много времени. Будем работать точечно. Точно не ждите массовых изменений, этого не будет. Команда готова бороться за чемпионство.

  • У «Спартака» отличился Роман Зобнин на 38-й минуте, еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос на 15-й.
  • Москвичи вышли на 2-е место в РПЛ с 12 очками после 5 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 3 очка.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (22)
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KayGo
1787725704
Ну, раздухарились! Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!
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TIMOTHY
1787727510
Шо опять ?)) ахахах..
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TIMOTHY
1787727536
Не надоело Спартаку каждый год чемпионить )
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Romeo 123
1787728160
А проиграй Спартак Зениту уволили бы тренера а так применяют золотые медали, каждый год одно и тоже
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BarStep
1787729244
Ой, что-то пролетело Это мечта о чемпионстве., она тут каждый год летает Гы
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zigbert
1787729700
В принципе состав неплохой,есть игра,есть и глубина состава. А там уж как карта ляжет.
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...уефан
1787731896
..."Если будет масть" - забыл бывший конь добавить...
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Юсвиняр
1787734181
Комментарий скрыт модератором
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ТяжелаяАртиллерия
1787735522
Комментарий скрыт модератором
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ПалкоВводецъ007
1787738281
Всё как обычно в секте, пара побед и борьба за призовые места. А уж если обыграли Сам Зенит с минимальной разницей, то теперь только чемпионство. Секта, мантры, ничего нового. По окончании сезона захрюкают с 6 места. Гыгыгы
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