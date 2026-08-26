Руководство «Спартака» объявило о готовности к борьбе за чемпионство

Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов оценил победу в домашнем матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0).
Он также высказался о сопернике, назвав Сергея Семака, возглавляющего питерцев, великолепным тренером.
– Матч удался. В ряде последних матчей игра была, но результата немного не хватало. В этой встрече получилось все – играли против очень сильной и мотивированной команды. Против чемпиона, который из семи последних лет только раз отдал титул. Сыгранная команда, великолепный тренер, но мы их переиграли.
– Говорит ли игра и результат об обоснованности задачи, которую клуб поставил на сезон – золотые медали?
– Мы идем от игры к игре. Победа очень важна. Важна в ментальном плане, потому что три последних матча с «Зенитом» были равными, где-то мы были лучше, но не во всех матчах удалось победить. В этом матче выиграли. С точки зрения ментальности, ментальной твердости это очень важная победа.
– Ждать ли изменений по составу?
– 10 сентября [закрытие трансферного окна] – важная дата. До нее очень много времени. Будем работать точечно. Точно не ждите массовых изменений, этого не будет. Команда готова бороться за чемпионство.
- У «Спартака» отличился Роман Зобнин на 38-й минуте, еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос на 15-й.
- Москвичи вышли на 2-е место в РПЛ с 12 очками после 5 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 3 очка.