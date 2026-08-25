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Мостовой призвал дисквалифицировать тренера РПЛ

25 августа, 18:18
7

Александр Мостовой высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

  • Тренер не сдержал эмоций после гола в ворота «Рубина» на 64-й минуте.
  • Он повернулся к трибунам и начал выкрикивать нецензурные выражения, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении болельщиков.
  • Забитый мяч отменили из-за офсайда, а Талалаеву теперь грозит дисквалификация.

«Честно говоря, мне обсуждать его не очень интересно. Сейчас есть хорошее слово – хайп. Раньше такое поведение называли звездной болезнью.

Он просто пользуется своей популярностью. Раньше на него никто внимания не обращал, а сейчас все обсуждают именно благодаря таким вот выходкам.

Для него это уже норма: сколько раз он попадал в подобные ситуации – можно вспомнить хотя бы мартовский конфликт в матче с ЦСКА, когда он показывал неприличные жесты в адрес Фабио Челестини.

Считаю, что наказать надо еще раз, давать дисквалификацию, чтобы неповадно было. Но, повторюсь, обсуждать его мне неинтересно», – заявил Мостовой.

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Источник: RT
Россия. Премьер-лига Рубин Балтика Талалаев Андрей Мостовой Александр
Комментарии (7)
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1787671685
Уже обсудил.Поздно разыгрывать отсутствие интереса и зависти.
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Plyash
1787675465
Талалаев это невоспитанное быдло . А быдло , оно и в Африке быдло . Это не лечится , это удаляется как бородавка . У нас ещё двое таких обитают , это Юран и Вадим Евсеев . Пока у них всё ладится , они паиньки , как нелады , они дуреют . Ну , а Евсееву Вадиму удачи , вроде нашёл команду , главное держать себя в рамках .
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СПОРТ 21 века
1787691195
Его обсуждают, потому что он стал давать результат. А вы, Александр, так и будете сидеть в кресле и рассказывать всем о том, что когда-то было. Жить прошлым — это не выход. После футбола жизнь на этом не заканчивается. Важно уметь вовремя разобраться в себе, как быть дальше, и начать себя реализовывать. Этим и занялся Талалаев и дорос в итоге уже до весьма интересного и перспективного клуба. А что в это время сделал Мостовой? А Мостовой за это время стал не Александр, а просто Санёк, который постоянно всем завидует и с каждым разом становится злой...
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