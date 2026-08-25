Мостовой призвал дисквалифицировать тренера РПЛ

Александр Мостовой высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

Тренер не сдержал эмоций после гола в ворота «Рубина» на 64-й минуте.

Он повернулся к трибунам и начал выкрикивать нецензурные выражения, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении болельщиков.

Забитый мяч отменили из-за офсайда, а Талалаеву теперь грозит дисквалификация.

«Честно говоря, мне обсуждать его не очень интересно. Сейчас есть хорошее слово – хайп. Раньше такое поведение называли звездной болезнью.

Он просто пользуется своей популярностью. Раньше на него никто внимания не обращал, а сейчас все обсуждают именно благодаря таким вот выходкам.

Для него это уже норма: сколько раз он попадал в подобные ситуации – можно вспомнить хотя бы мартовский конфликт в матче с ЦСКА, когда он показывал неприличные жесты в адрес Фабио Челестини.

Считаю, что наказать надо еще раз, давать дисквалификацию, чтобы неповадно было. Но, повторюсь, обсуждать его мне неинтересно», – заявил Мостовой.