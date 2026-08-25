Талалаев объяснил оскорбительный жест после незасчитанного гола в ворота «Рубина»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос о своем поведении в ходе домашней игры пятого тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

Тренер не сдержал эмоций после гола в ворота «Рубина» на 64-й минуте.

Он повернулся к трибунам и начал выкрикивать нецензурные выражения, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении болельщиков.

Забитый мяч отменили из-за офсайда, а Талалаеву теперь грозит дисквалификация.

«У меня была уверенность, что мы сегодня не проиграем. Именно это я показал руководителям даже после того, как гол не засчитали: мы все равно сегодня выиграем или хотя бы не проиграем», – объяснил Талалаев.