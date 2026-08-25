Талалаев высказался о спасенной ничьей в матче с «Рубином»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев дал комментарии по итогам домашней игры пятого тура РПЛ против «Рубина».

Итоговый счет матча в Калининграде – ничья 1:1.

«Рубин» вышел вперед на 8-й минуте, но упустил победу на 94-й.

– Я не буду обсуждать сейчас судейские решения, как говорит один молодой, очень популярный тренер. Надо пересмотреть матч, проанализировать, посмотреть и сделать какие‑то выводы.

Я могу сказать, что Сухой не относится к арбитрам‑исполнителям, которые взяли и гнут линию. Он судит то, что видит. Поэтому высокая планка единоборств, моменты и туда, и сюда. Не давал карточки, может быть, какие‑то по срывам атаки, то, что казалось.

Но для меня люди как‑то характеризуются. Знаете, все равно какое‑то отношение есть. Вот он один из тех судей, которым я позвонил после игры и обсуждал что‑то, какие‑то моменты. Их немного.

Даже после моих дисквалификаций я звонил только Танашеву, принес извинения, если он подумал, что это к нему что‑то относилось. Вот в принципе это и есть, наверное, на сегодняшний день арбитры – люди, которые двигаются вперед, растут.

А есть, наверное, те, которым я не стану звонить. На этом, наверное, остановимся.

– Сегодняшний результат можно признать успехом, исходя из содержания игры?

– Безусловно. Когда ты отыгрываешься за минуту до конца, конечно, это успех.

Если бы я был хозяином команды, я бы заплатил премиальные как за победу, потому что это очень много значит в психологическом плане. Но у нас есть руководители, они решат этот вопрос.