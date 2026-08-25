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Талалаев высказался о спасенной ничьей в матче с «Рубином»

25 августа, 00:29
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев дал комментарии по итогам домашней игры пятого тура РПЛ против «Рубина».

  • Итоговый счет матча в Калининграде – ничья 1:1.
  • «Рубин» вышел вперед на 8-й минуте, но упустил победу на 94-й.

– Я не буду обсуждать сейчас судейские решения, как говорит один молодой, очень популярный тренер. Надо пересмотреть матч, проанализировать, посмотреть и сделать какие‑то выводы.

Я могу сказать, что Сухой не относится к арбитрам‑исполнителям, которые взяли и гнут линию. Он судит то, что видит. Поэтому высокая планка единоборств, моменты и туда, и сюда. Не давал карточки, может быть, какие‑то по срывам атаки, то, что казалось.

Но для меня люди как‑то характеризуются. Знаете, все равно какое‑то отношение есть. Вот он один из тех судей, которым я позвонил после игры и обсуждал что‑то, какие‑то моменты. Их немного.

Даже после моих дисквалификаций я звонил только Танашеву, принес извинения, если он подумал, что это к нему что‑то относилось. Вот в принципе это и есть, наверное, на сегодняшний день арбитры – люди, которые двигаются вперед, растут.

А есть, наверное, те, которым я не стану звонить. На этом, наверное, остановимся.

– Сегодняшний результат можно признать успехом, исходя из содержания игры?

– Безусловно. Когда ты отыгрываешься за минуту до конца, конечно, это успех.

Если бы я был хозяином команды, я бы заплатил премиальные как за победу, потому что это очень много значит в психологическом плане. Но у нас есть руководители, они решат этот вопрос.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (1)
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СПОРТ 21 века
1787651349
Так говорит обычно Игдисамов. Талалаев либо процитировал его, либо протроллил. И здесь всё зависит от интонации. А по Танашеву верно подчеркнул. Он единственный, кто более-менее нормально судит. Поэтому если даже Талалаев это отмечает, у которого, как правило, все судьи — зло, значит, это уже о многом говорит...
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