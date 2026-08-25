Тренер «Рубина» Артига прокомментировал упущенную победу над «Балтикой»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига подвел итоги матча пятого тура РПЛ против «Балтики».

Итоговый счет игры в Калининграде – ничья 1:1.

«Рубин» вышел вперед на 8-й минуте, но упустил победу на 94-й.

– Безусловно, ребята расстроены. Обидно пропускать мяч на последней минуте. Но мы должны извлечь плюсы из этого матча. Ребята бились на поле в Калининграде – это непросто.

– «Рубин» активно мешал аутам Мингияна Бивеева. Как вы к этому пришли?

– Мы знаем, что это очень опасный инструмент в исполнении «Балтики», поскольку команда забила таким образом уже три гола. Соответственно, мы постарались максимально усложнить эту задачу для соперника.

Исполнение очень хорошее, но тем не менее, я думаю, что неплохо бы применить правило, когда этот вброс аута происходил из‑за, а не из пределов поля.

– Можно назвать ничейный результат справедливым?

– Да, безусловно. Мы сегодня здорово действовали в первом тайме, находили свободные зоны у «Балтики».

Начало второго тайма мы тоже провели хорошо, но последние 20–25 минут «Балтика» нагнетала, поэтому приходилось опускаться ниже.

Мы знали, на что способна «Балтика», но хотели одержать победу.