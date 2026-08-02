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Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Ахматом»

Вчера, 23:16
7

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги матча с «Ахматом».

  • «Спартак» обыграл «Ахмат» со счетом 2:1 во втором туре РПЛ.
  • Победный гол на 91-й минуте со штрафного забил Эсекьель Барко.
  • Красно-белые набрали 6 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.

«Матч начался очень непросто – с пропущенного гола. К счастью, мы вернулись в игру, сравняли счет в первой половине. Во втором тайме были лучше соперника, практически ничего не дали им создать. И довольны итоговым результатом.

В перерыве мы поговорили с ребятами. Нужно было проявить спокойствие, заставлять соперника бегать за мячом. И нам это удалось.

Ребята проявили характер. Нам было очень сложно. Но футболисты проявили свои лучшие качества, так что мы остались довольны», – сказал Карседо.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Карседо Хуан Карлос
Комментарии (7)
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VPERDIV SPARTAK
1785701942
Благодаря судье московской
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Бумбраш
1785717141
Недовольны остались зинари,зарядили судейку,а он в который раз не справился
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zigbert
1785736795
Конечно лёгкой победу не назовешь. Тем она и приятней.
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