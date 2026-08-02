Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Ахматом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги матча с «Ахматом».

«Спартак» обыграл «Ахмат» со счетом 2:1 во втором туре РПЛ.

Победный гол на 91-й минуте со штрафного забил Эсекьель Барко.

Красно-белые набрали 6 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.

«Матч начался очень непросто – с пропущенного гола. К счастью, мы вернулись в игру, сравняли счет в первой половине. Во втором тайме были лучше соперника, практически ничего не дали им создать. И довольны итоговым результатом.

В перерыве мы поговорили с ребятами. Нужно было проявить спокойствие, заставлять соперника бегать за мячом. И нам это удалось.

Ребята проявили характер. Нам было очень сложно. Но футболисты проявили свои лучшие качества, так что мы остались довольны», – сказал Карседо.