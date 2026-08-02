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  • Гришин: «Спартак» сделал посыл, что будет бороться с «Зенитом» за 1-е место»

Гришин: «Спартак» сделал посыл, что будет бороться с «Зенитом» за 1-е место»

2 августа, 10:47
15

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин сказал, что матч между «Ахматом» и «Спартаком» можно назвать центральной игрой 2-го тура РПЛ.

Он также оценил возможный переход к красно-белым из «Рубина» нападающего Мирлинда Даку.

«Думаю, что матч «Ахмат» – «Спартак» можно назвать центральной игрой тура. В «Ахмате» под Станислава Черчесова сделаны хорошие трансферы, у них классная линия нападения, и сам тренер придумывает что‑то новое в каждой игре.

«Спартак» покупкой Мирлинда Даку сделал посыл, что будет бороться с «Зенитом» за первое место в РПЛ. Спартаковцы очень хорошо смотрятся, начиная с матча за Суперкубок. Фишка Хуана Карлоса Карседо – доверие к футболистам. Он не прибегает к излишней ротации и ставит футболистов, которые приносят результат, – сказал Гришин.

  • Матч «Ахмат» – «Спартак» пройдет 2 августа и начнется в 20:30 мск.
  • «Зенит» сейчас занимает 3-е место в РПЛ, а красно-белые – 4-е. Обе команды еще не играли во 2-м туре РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Ахмат Зенит Гришин Александр Даку Мирлинд
Комментарии (15)
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Интерес
1785658461
"Спартак" сделал посыл, а Гришин-посмешил.Даку и "СПартак"-антонимы. Сегодня заявленные претензии будут занижены до разумных.
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suchi-69
1785658736
Опять хряков куда-то послали ? В конце чемпионата розовозадые тушинцы опять будут внезапно обнаружены в районе своего законного 10 места
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ТяжелаяАртиллерия
1785658948
В прошлом году говорили, что спартак бросил перчатку Зенит, в этом году какой-то посыл. А всё будет как всегда, обкакушничаются.
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aaaaahhhh
1785659476
купили одного игрока и тут же сразу посыл!:))) ох уж эти писатели...
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Цугундeр
1785661772
)) Где посыл, и кто послал?) Кто , кому и как заслал? Лишь бы кто-то не нассал в розовые стринги повсеместно..))
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mikatv
1785663161
Господи да подождите вы хотя бы до 5-6 тура. Один тур прошел все уже перчатки бросают. А если Зенит сдуется? А если Спартак сегодня проиграет? Как дети малые.
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Красногвардейчик
1785663801
Дело в том, что Спартаку просто не дадут этого сделать, как впрочем и любой команде...судьи просто убьют конкурентов Зенита, а весной к примеру, поставят те же 11 пенальти в пользу их, и очередное бумажное пиченёнство к 102 му юбилею, будет в кармане северного Миллера
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Триумфальный
1785665761
Несите новый блокнот, а то старый уже закончился, каждый год записывать тухляк в чемпионы.
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morgan59
1785666352
В этом туре ещё ни одна столичная команда не смогла победить. Сегодня очередь Спартака отстаивать честь столицы. Ну что. Будем смотреть как Спартак преследует Махачкалу
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Краснодарец чемпион
1785667882
Главный фаворит Краснодар, а не немытые. А про свин*й и говорить нечего, разве что своим нытьём и подкупом судей на 8 залезут.
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