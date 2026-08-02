Гришин: «Спартак» сделал посыл, что будет бороться с «Зенитом» за 1-е место»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин сказал, что матч между «Ахматом» и «Спартаком» можно назвать центральной игрой 2-го тура РПЛ.

Он также оценил возможный переход к красно-белым из «Рубина» нападающего Мирлинда Даку.

«Думаю, что матч «Ахмат» – «Спартак» можно назвать центральной игрой тура. В «Ахмате» под Станислава Черчесова сделаны хорошие трансферы, у них классная линия нападения, и сам тренер придумывает что‑то новое в каждой игре.

«Спартак» покупкой Мирлинда Даку сделал посыл, что будет бороться с «Зенитом» за первое место в РПЛ. Спартаковцы очень хорошо смотрятся, начиная с матча за Суперкубок. Фишка Хуана Карлоса Карседо – доверие к футболистам. Он не прибегает к излишней ротации и ставит футболистов, которые приносят результат, – сказал Гришин.