Мостовой назвал глупцами тех, кто считает Роналду лучше Месси

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сравнил нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Португалец выступает за «Аль-Наср», а аргентинец за «Интер Майами».
«Месси – настоящий гений и феномен нашего времени. Он словно с другой планеты. Ни один футболист в мире не может делать то, что делает Месси на поле. Просто величайший! В 38 лет играть на таком уровне – это безумие.
Понимаю, что есть еще и Роналду, но, к сожалению, он не дотягивает до уровня Лионеля. Они два величайших футболиста, но лично я ставлю аргентинца выше португальца. Тот, кто считает Роналду лучше Месси – глупец», – сказал Мостовой.
- Португалия в 1-м туре ЧМ-2026 сыграла вничью с ДР Конго (1:1). 41-летний Роналду не отметился результативными действиями.
- Аргентина в 1-м туре разгромила Алжир (3:0). 38-летний Месси сделал хет-трик.
Источник: «РБ Спорт»