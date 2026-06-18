Мостовой назвал глупцами тех, кто считает Роналду лучше Месси

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сравнил нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Португалец выступает за «Аль-Наср», а аргентинец за «Интер Майами».

«Месси – настоящий гений и феномен нашего времени. Он словно с другой планеты. Ни один футболист в мире не может делать то, что делает Месси на поле. Просто величайший! В 38 лет играть на таком уровне – это безумие.

Понимаю, что есть еще и Роналду, но, к сожалению, он не дотягивает до уровня Лионеля. Они два величайших футболиста, но лично я ставлю аргентинца выше португальца. Тот, кто считает Роналду лучше Месси – глупец», – сказал Мостовой.