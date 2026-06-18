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  • Мостовой назвал глупцами тех, кто считает Роналду лучше Месси

Мостовой назвал глупцами тех, кто считает Роналду лучше Месси

Вчера, 12:59
5

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сравнил нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Португалец выступает за «Аль-Наср», а аргентинец за «Интер Майами».

«Месси – настоящий гений и феномен нашего времени. Он словно с другой планеты. Ни один футболист в мире не может делать то, что делает Месси на поле. Просто величайший! В 38 лет играть на таком уровне – это безумие.

Понимаю, что есть еще и Роналду, но, к сожалению, он не дотягивает до уровня Лионеля. Они два величайших футболиста, но лично я ставлю аргентинца выше португальца. Тот, кто считает Роналду лучше Месси – глупец», – сказал Мостовой.

  • Португалия в 1-м туре ЧМ-2026 сыграла вничью с ДР Конго (1:1). 41-летний Роналду не отметился результативными действиями.
  • Аргентина в 1-м туре разгромила Алжир (3:0). 38-летний Месси сделал хет-трик.

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Источник: «РБ Спорт»
Чемпионат мира Португалия Аргентина Месси Лионель Роналду Криштиану Мостовой Александр
Комментарии (5)
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...уефан
1781779296
...ставлю число и подпись под царским вердиктом. Месси - Футболист, а Роналду - артист...
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boris63
1781780619
А если по правилам футбола удалили бы карлика, то никто и ничего сейчас не обсуждал. Но нашёлся судья козёл.
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Garrincha58
1781781738
Глупцы те кто постоянно их сравнивает, как сейчас у нас все кому не лень сравнивают Акинфеева с Сафоновым и одним из таких глупцов является данный бывший полузащитник
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Mirak92
1781783119
Как же ты уже за..л
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Romeo 123
1781788638
Кто больше забил за карьеру, кто играл в сильнейших лигах- роналду. Кто играл только в барселоне,( в псж обделался) его тащат постоянно судьи, кому просто так дают зм , правильно гному. Только глупец это может отрицать.
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