Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборной Кот-д’Ивуара и сборной Эквадора состоится 15 июня 2026 года. Встреча пройдeт в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд», начало – в 02:00 по московскому времени. Посмотреть игру можно на платформе «Кинопоиск».
Форма команд
Кот-д’Ивуар
Сборная Кот-д’Ивуара провела 10 последних матчей: 8 побед, 1 ничья, 1 поражение. Команда забила 21 гол (2.1 за игру) и пропустила 7 (0.7 за игру). В 60% матчей команда сохраняла свои ворота в неприкосновенности, а тотал больше 2.5 проходил в 50% встреч.
В последних играх Кот-д’Ивуар обыграл Францию (2:1), Шотландию (1:0), Южную Корею (4:0), Буркина-Фасо (3:0), Габон (3:2), Камерун (1:1), Мозамбик (1:0) и Оман (2:0), уступив лишь Египту (2:3). Команда находится в отличной форме и демонстрирует баланс между атакой и обороной.
Эквадор
Сборная Эквадора провела 10 последних матчей: 4 победы, 6 ничьих, 0 поражений. Команда забила 12 голов (1.2 за игру) и пропустила 5 (0.5 за игру). В 50% матчей Эквадор сыграл на ноль, а тотал меньше 2.5 проходил в 80% встреч.
В последних играх Эквадор сыграл вничью с Нидерландами (1:1), Марокко (1:1), Мексикой (1:1), США (1:1), Парагваем (0:0), а также обыграл Гватемалу (3:0), Саудовскую Аравию (2:1) и Новую Зеландию (2:0). Команда крайне стабильна, редко проигрывает и делает ставку на дисциплину в обороне.
Статистика и игровой баланс
Кот-д’Ивуар выглядит более результативной командой: 21 забитый мяч против 12 у Эквадора (2.1 против 1.2 за игру). При этом африканская сборная также надeжнее в обороне – 7 пропущенных против 5.
Эквадор, в свою очередь, является одной из самых «ничейных» команд турнира – 6 ничьих в 10 матчах и ни одного поражения. Команда играет осторожно и часто закрывает пространство сопернику, снижая темп игры.
Коэффициенты букмекеров
Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» отмечают равный характер пары, где Кот-д’Ивуар выглядит чуть более агрессивным в атаке, но Эквадор компенсирует это дисциплиной и стабильностью.
|
Рынок
|
Бетсити
|
Фонбет
|
Победа Кот-д’Ивуара
|
3.30
|
3.35
|
Ничья
|
2.90
|
2.90
|
Победа Эквадора
|
2.60
|
2.60
|
Двойной шанс: Кот-д’Ивуар не проиграет
|
1.51
|
1.50
|
Двойной шанс: Эквадор не проиграет
|
1.34
|
1.33
|
Тотал меньше 2.5
|
1.39
|
1.40
|
Тотал больше 2.5
|
3.00
|
2.90
|
Фора Кот-д’Ивуара (–1)
|
6.60
|
7.00
(Коэффициенты действительны на момент публикации)
Кратко о главных рынках
Исход матча
Матч выглядит достаточно равным по стилям: Кот-д’Ивуар играет более агрессивно и результативно, тогда как Эквадор делает ставку на структурную оборону и контроль темпа. На бумаге небольшое преимущество у Кот-д’Ивуара за счeт формы и атакующего потенциала, однако Эквадор крайне неудобен для соперников и редко проигрывает.
Тоталы
Сценарий матча ближе к умеренному по результативности. Эквадор стабильно «сушит» игры, а Кот-д’Ивуар не всегда играет в открытый футбол против организованных соперников. Базовый диапазон – 1–3 гола, с повышенной вероятностью низового матча.
Форы
Ожидается плотная игра без явного доминирования одной из сторон. Эквадор почти не допускает крупных поражений, а Кот-д’Ивуар чаще побеждает с минимальным перевесом. Наиболее вероятный сценарий – ничья или победа одной из команд в 1 мяч.
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