Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборной Кот-д’Ивуара и сборной Эквадора состоится 15 июня 2026 года. Встреча пройдeт в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд», начало – в 02:00 по московскому времени. Посмотреть игру можно на платформе «Кинопоиск».

Форма команд

Кот-д’Ивуар

Сборная Кот-д’Ивуара провела 10 последних матчей: 8 побед, 1 ничья, 1 поражение. Команда забила 21 гол (2.1 за игру) и пропустила 7 (0.7 за игру). В 60% матчей команда сохраняла свои ворота в неприкосновенности, а тотал больше 2.5 проходил в 50% встреч.

В последних играх Кот-д’Ивуар обыграл Францию (2:1), Шотландию (1:0), Южную Корею (4:0), Буркина-Фасо (3:0), Габон (3:2), Камерун (1:1), Мозамбик (1:0) и Оман (2:0), уступив лишь Египту (2:3). Команда находится в отличной форме и демонстрирует баланс между атакой и обороной.

Эквадор

Сборная Эквадора провела 10 последних матчей: 4 победы, 6 ничьих, 0 поражений. Команда забила 12 голов (1.2 за игру) и пропустила 5 (0.5 за игру). В 50% матчей Эквадор сыграл на ноль, а тотал меньше 2.5 проходил в 80% встреч.

В последних играх Эквадор сыграл вничью с Нидерландами (1:1), Марокко (1:1), Мексикой (1:1), США (1:1), Парагваем (0:0), а также обыграл Гватемалу (3:0), Саудовскую Аравию (2:1) и Новую Зеландию (2:0). Команда крайне стабильна, редко проигрывает и делает ставку на дисциплину в обороне.

Статистика и игровой баланс

Кот-д’Ивуар выглядит более результативной командой: 21 забитый мяч против 12 у Эквадора (2.1 против 1.2 за игру). При этом африканская сборная также надeжнее в обороне – 7 пропущенных против 5.

Эквадор, в свою очередь, является одной из самых «ничейных» команд турнира – 6 ничьих в 10 матчах и ни одного поражения. Команда играет осторожно и часто закрывает пространство сопернику, снижая темп игры.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» отмечают равный характер пары, где Кот-д’Ивуар выглядит чуть более агрессивным в атаке, но Эквадор компенсирует это дисциплиной и стабильностью.

Рынок Бетсити Фонбет Победа Кот-д’Ивуара 3.30 3.35 Ничья 2.90 2.90 Победа Эквадора 2.60 2.60 Двойной шанс: Кот-д’Ивуар не проиграет 1.51 1.50 Двойной шанс: Эквадор не проиграет 1.34 1.33 Тотал меньше 2.5 1.39 1.40 Тотал больше 2.5 3.00 2.90 Фора Кот-д’Ивуара (–1) 6.60 7.00

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Кратко о главных рынках

Исход матча

Матч выглядит достаточно равным по стилям: Кот-д’Ивуар играет более агрессивно и результативно, тогда как Эквадор делает ставку на структурную оборону и контроль темпа. На бумаге небольшое преимущество у Кот-д’Ивуара за счeт формы и атакующего потенциала, однако Эквадор крайне неудобен для соперников и редко проигрывает.

Тоталы

Сценарий матча ближе к умеренному по результативности. Эквадор стабильно «сушит» игры, а Кот-д’Ивуар не всегда играет в открытый футбол против организованных соперников. Базовый диапазон – 1–3 гола, с повышенной вероятностью низового матча.

Форы

Ожидается плотная игра без явного доминирования одной из сторон. Эквадор почти не допускает крупных поражений, а Кот-д’Ивуар чаще побеждает с минимальным перевесом. Наиболее вероятный сценарий – ничья или победа одной из команд в 1 мяч.

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!