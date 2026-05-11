Стали известны стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Спартак» и «Рубин». Игра состоится 11 мая, начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Ву, Джику, Зобнин, Литвинов, Умяров, Барко, Солари, Маркиньос, Угальде

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо

«Рубин»: Ставер, Арройо, Тесленко, Нижегородов, Мальдонадо, Вуячич, Сааведра, Ходжа, Безруков, Грипши, Даку

Главный тренер: Франк Артига

