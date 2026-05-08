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  • Фанаты возмущены, что тренером месяца в РПЛ признали Семака

Фанаты возмущены, что тренером месяца в РПЛ признали Семака

8 мая, 16:57
30

РПЛ опубликовала в телеграм-канале информацию, что лучшим тренером апреля стал Сергей Семак из «Зенита».

Болельщики сопроводили пост отрицательными реакциями.

  • «Зенит» отстает от «Краснодара» на одно очко за два тура до финиша чемпионата России-2025/26.
  • Петербургской команде осталось сыграть с «Сочи» и «Ростовом».
  • Семак тренирует «Зенит» с 2018 года. С тех пор команда взяла шесть чемпионств подряд.
  • Контракт Сергея Семака действует до 2030 года.
  • «Зенит» сейчас проводит 100-й сезон. Изначально празднование юбилея планировалось в 2025 году, но оно было перенесено после неудачи клуба в минувшем сезоне РПЛ – второе место, а не первое.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (30)
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Прокс
1778252393
Комментарий скрыт модератором
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NewLife
1778252817
Лучший тренер газрома - так точнее)
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Антрацитовый волхв
1778255598
Бред какой-то.
Ответить
MrSmit
1778255628
Б@#₽жи тешат свое самолюбие))
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1778256234
Мюллер-это всё...(Голосуй не голосуй, всё равно получишь...)
Ответить
АлексМак
1778259575
...нормально признали. Какие такие болельщики недовольны? Сраптака что-ли?
Ответить
timon2401
1778261205
Ну а кто еще))) ТАЛАНТИЩЕ!!!
Ответить
VVM1964
1778268347
Народная любовь !)...
Ответить
Baggio1986
1778271526
Наш выбор-Осинькин А на вас пох...
Ответить
Вячеслав_fcsm
1778306103
По мне это Осинькин
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