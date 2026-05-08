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Заявление РПЛ на фоне возможного срыва 29-го тура

8 мая, 16:03
15

РПЛ выступила с заявлением на фоне транспортного коллапса на юге России. Аэропорты закрыты, как и небо.

Однако лига рассчитывает, что 29-й тур будет проведен в полном объеме.

«В пятницу Росавиация сообщила о приостановке работы 13 аэропортов юга России, включая города, где находятся несколько клубов РПЛ. В связи с этим сложилась сложная транспортная ситуация для «Краснодара», «Динамо», «Ростова» и «Сочи», которым необходимо в сжатые сроки пересматривать логистические планы в связи с проведением матчей 29-го тура.

РПЛ нацелена на сохранение целостности календаря и намерена провести все матчи в назначенные сроки.

РПЛ находится в плотной коммуникации с РФС и клубами, которые оказались в непростой ситуации. Все решения относительно организации матчей будут приниматься в соответствии с регламентом.

Клубы и лига сообща делают все возможное, чтобы команды прибыли в города проведения игр и провели матчи в соответствии с календарем», – написала РПЛ.

  • В РПЛ лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
  • На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
  • В зоне вылета РПЛ идут «Пари НН» и «Сочи».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (15)
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Skull_Boy
1778245586
Технари будут, как Уфе или язык в очко
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slavа0508
1778246664
Зато на Украине все матчи проходят без всяких проблем и в данную минуту идёт игра ....
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Argon
1778246709
На руку Зениту. Вот если бы им пришлось ехать на автобусе в Сочи, то может и перенесли матч.
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evgevg13
1778246980
Да пусть онлайн сыграют
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Snek
1778251040
Ну вот как нестолетние и выиграют РПЛ, Краснодару засчитывают тех поражение, а Зениту тех победу.
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Wwwl
1778256738
Главное, что у Зенита всё хорошо и запасное столетие не под угрозой
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odessakmv
1778265389
тур на удаленке? а что??? врачи лечили, учителя учили. и они выйдут в он-лайн и зарубятся в какой-нибудь симулятор
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Foxitkuban
1778303372
"РПЛ нацелена на сохранение целостности календаря" - короче сказали клубам: "нам плевать, это ваши проблемы, выкручивайтесь, иначе будет технарь, как с Уфой".
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