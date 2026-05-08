Заявление РПЛ на фоне возможного срыва 29-го тура

РПЛ выступила с заявлением на фоне транспортного коллапса на юге России. Аэропорты закрыты, как и небо.

Однако лига рассчитывает, что 29-й тур будет проведен в полном объеме.

«В пятницу Росавиация сообщила о приостановке работы 13 аэропортов юга России, включая города, где находятся несколько клубов РПЛ. В связи с этим сложилась сложная транспортная ситуация для «Краснодара», «Динамо», «Ростова» и «Сочи», которым необходимо в сжатые сроки пересматривать логистические планы в связи с проведением матчей 29-го тура.

РПЛ нацелена на сохранение целостности календаря и намерена провести все матчи в назначенные сроки.

РПЛ находится в плотной коммуникации с РФС и клубами, которые оказались в непростой ситуации. Все решения относительно организации матчей будут приниматься в соответствии с регламентом.

Клубы и лига сообща делают все возможное, чтобы команды прибыли в города проведения игр и провели матчи в соответствии с календарем», – написала РПЛ.