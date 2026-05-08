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  • «Сочи» предстоит добираться в Санкт-Петербург на поезде или автобусе

«Сочи» предстоит добираться в Санкт-Петербург на поезде или автобусе

8 мая, 11:43
20

Еще один клуб с юга России столкнулся с логистическими трудностями перед 29-м туром РПЛ.

«Сочи» на матч с «Зенитом» в Санкт-Петербург придется добираться на наземном транспорте, поскольку небо на юге России закрывают.

«Ограничения в воздушном пространстве юга России продлятся как минимум до 12 мая, следует из уведомления NOTAM.

До 23:59 11 мая небо над югом России будет закрыто для использования гражданскими бортами. В том числе, ограничения будут касаться и транзитных рейсов, которые следуют в Турцию, Армению, Египет, так как маршруты проходят через указанный регион, пишут источники», – написал телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Отправление команды на игру в Санкт‑Петербург запланировано на субботу. Пока без изменений», – такую информацию сообщили в «Сочи».

Игра на «Газпром Арене» намечена на 10 мая.

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Источник: телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит
Комментарии (20)
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R_a_i_n
1778230404
Да чё там ехать. Сразу технарь.
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рылы
1778230652
они же не всю дорогу будут ехать, а до ближайшего города из белого списка, где пересядут в самолёт.
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Интерес
1778230673
Теперь победа "Сочи" над обескровленным "Зенитом" неминуема! Отдохнут в поезде полтора суток,вещи в камере хранения вокзала оставят-и в бой! А на стадионе их будет ждать поджавший хвост от страха "Зенит". Вывод : Фальшак будет отпразднован "при любой погоде", не мытьём, так катаньем...
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VVM1964
1778230898
Прям на автобусе заезжайте на стадион и ставьте напротив своих ворот - только "автобусом" можно попытаться забрать очки у Зенита !)...
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Kollljan
1778232022
Лучше марш-броском.
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bset
1778232348
Комментарий удален пользователем
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aldo conte
1778232497
А как Хабаровску добраться на домашний матч, после игры в Воронеже 8 мая?
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bashnat013
1778233064
Да на поезде еще лучше ездить !сел в вагончике ресторанчике солянка селедочка водочка и катишь себе куда надо
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acor94
1778233684
Чего не сделает мюллер, лишь бы выйграть... Аж небо закрыл над Сочи...
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FCSpartakM
1778234223
Ну правильно, чемпионство само собой не выиграется
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