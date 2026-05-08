«Сочи» предстоит добираться в Санкт-Петербург на поезде или автобусе

Еще один клуб с юга России столкнулся с логистическими трудностями перед 29-м туром РПЛ.

«Сочи» на матч с «Зенитом» в Санкт-Петербург придется добираться на наземном транспорте, поскольку небо на юге России закрывают.

«Ограничения в воздушном пространстве юга России продлятся как минимум до 12 мая, следует из уведомления NOTAM.

До 23:59 11 мая небо над югом России будет закрыто для использования гражданскими бортами. В том числе, ограничения будут касаться и транзитных рейсов, которые следуют в Турцию, Армению, Египет, так как маршруты проходят через указанный регион, пишут источники», – написал телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Отправление команды на игру в Санкт‑Петербург запланировано на субботу. Пока без изменений», – такую информацию сообщили в «Сочи».

Игра на «Газпром Арене» намечена на 10 мая.