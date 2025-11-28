Агент Тикнизяна высказался о переговорах с клубом РПЛ

Агент Наира Тикнизяна Александр Клюев отреагировал на информацию о возможном возвращении в РПЛ.

Ранее сообщалось, что на защитника «Црвены Звезды» претендуют два российских клуба. Один из них вступил в переговоры с армянским футболистом.

– Наир может вернуться в РПЛ?

– Первый раз об этом слышу.

– Он в целом может рассмотреть предложение из РПЛ?

– Смотря какое предложение поступит, от кого, какие задачи будут у клуба. Пока мы не думали об этом. Пока Наир игрок «Црвены Звезды».