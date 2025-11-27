Введите ваш ник на сайте
  Романов ответил на комплимент, что вернул «Спартаку» фирменный игровой стиль

Романов ответил на комплимент, что вернул «Спартаку» фирменный игровой стиль

Сегодня, 19:37

Врио главного тренера «Спартака» Вадим Романов не стал отрицать, что команда вернулась к классическому спартаковскому стилю.

  • Романов временно возглавил «Спартак» после увольнения Деяна Станковича.
  • Команда победила в первых двух матчах – ЦСКА (1:0) и «Локомотив» (3:2).
  • Ранее Романов работал в академии «Спартака».

– Когда будет понятно с вашим будущим?

– Вообще не думаю сейчас об этом, если честно.

– «Спартак» заиграл в кружева, в стеночки. То, что любят болельщики. Что вы изменили за этот срок, чтобы это произошло?

– Мне очень приятно, что это так смотрится со стороны. Считаю, что у нас есть набор футболистов, чтобы мы такой футбол показывали. Определенные изменения мы действительно внесли, не буду говорить об этом подробно. Но мне очень приятно, когда команда старается играть в такой футбол, это адаптированный и современный футбол, но какие‑то такие элементы действительно есть.

Директор «Спартака» прокомментировал будущее Романова
У Романова появились шансы возглавить «Спартак» на постоянной основе 16
Быстров – о работе Станковича в «Спартаке»: «Приехал денег заработать и покричать, что он великий» 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Романов Вадим
