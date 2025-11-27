Романов ответил на комплимент, что вернул «Спартаку» фирменный игровой стиль

Врио главного тренера «Спартака» Вадим Романов не стал отрицать, что команда вернулась к классическому спартаковскому стилю.
- Романов временно возглавил «Спартак» после увольнения Деяна Станковича.
- Команда победила в первых двух матчах – ЦСКА (1:0) и «Локомотив» (3:2).
- Ранее Романов работал в академии «Спартака».
– Когда будет понятно с вашим будущим?
– Вообще не думаю сейчас об этом, если честно.
– «Спартак» заиграл в кружева, в стеночки. То, что любят болельщики. Что вы изменили за этот срок, чтобы это произошло?
– Мне очень приятно, что это так смотрится со стороны. Считаю, что у нас есть набор футболистов, чтобы мы такой футбол показывали. Определенные изменения мы действительно внесли, не буду говорить об этом подробно. Но мне очень приятно, когда команда старается играть в такой футбол, это адаптированный и современный футбол, но какие‑то такие элементы действительно есть.
Источник: «Матч ТВ»