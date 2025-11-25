Кержаков отреагировал на смерть Симоняна

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков высказался об уходе из жизни Никиты Симоняна.
«Никита Павлович всe время, когда я был футболистом, приезжал на сборы сборной, говорил напутственные речи. Потом, когда работал в РФС, в юношеской сборной, на всех собраниях тренеров Симонян также произносил речи. Все эти истории мы слышали много раз, но каждый раз как будто в первый», – сказал Кержаков.
- Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
- В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.
- 12 октября Симоняну исполнилось 99 лет.
Источник: «Это футбол, брат!»