Кержаков отреагировал на смерть Симоняна

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков высказался об уходе из жизни Никиты Симоняна.

«Никита Павлович всe время, когда я был футболистом, приезжал на сборы сборной, говорил напутственные речи. Потом, когда работал в РФС, в юношеской сборной, на всех собраниях тренеров Симонян также произносил речи. Все эти истории мы слышали много раз, но каждый раз как будто в первый», – сказал Кержаков.