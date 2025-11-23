Гусев прокомментировал 3:0 «Динамо» с махачкалинцами

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев дал комментарий после матча с «Динамо Мх».

Московская команда победила со счетом 3:0. Эта игра стала первой для бело-голубых после отставки Валерия Карпина.

«Планировалось, что два наших мастеровитых форварда сработают так, как надо. Требовали, чтобы они забивали. Для нас был важен результат, понимаем наше турнирное положение. Есть понимание, почему игра была такая рваная, отрезками выглядели неплохо. Будем корректировать. Соперник оборонялся очень качественно, переживали, что «Динамо» нужно вскрыть, осознанно шли на риск, нападение сыграло то, что надо.

Нужно много чего исправлять. В простых ситуациях допускали ошибки. Сами себе отдали две передачи и могли пропустить мячи. Будем анализировать. Нельзя давать такие поперечные передачи, чтобы они приводили к таким моментам», – сказал Гусев.