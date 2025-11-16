«Спартаку» посоветовали назначить Черчесова

Бывший футболист «Спартака» Станислав Черчесов предложил тренеров московской команде.

«Спартак» ранее уволил главного тренера Станислава Черчесова.

Красно-белых временно возглавил Вадим Романов.

«Из тренеров при деле выделил бы Черчесова и Талалаева. На мой взгляд, у Черчесова однозначно получится, потому что у него есть всe для «Спартака». С Талалаевым вопрос в том, как бы с ним работали футболисты-миллионеры.

Из иностранцев хотел бы видеть в «Спартаке» Личку. Противоестественно строить игру от обороны в «Спартаке». Думаю, Личка с доминирующим футболом добился бы в «Спартаке» больших успехов. Опять же, насколько знаю, его не рассматривают», – сказал Мор.