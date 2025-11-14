Аршавин отреагировал на решение не назначать его главой «Зенита»

Бывший зенитовец Андрей Аршавин прокомментировал решение клуба назначить Константина Зырянова председателем правления клуба.

– Многих удивило, что вы не стали новым председателем правления «Зенита». Почему этого не произошло?

– Если кто-то удивился...Странный вопрос. Я продолжаю занимать должность в «Газпром» – Академии, отвечаю за молодежное направление клуба.

– А вы претендовали на этот пост?

– Нет, и со мной никто не говорил.

– Вас резкие перемены в руководстве не удивили? Неожиданно же.

– Потому что обычно слухи доходят заранее, а здесь все было спокойно.

– Хотели бы однажды возглавить «Зенит» в качестве руководителя?

– Не думаю, что буду заниматься академией всю жизнь. Амбиции, конечно, должны быть стать руководителем «Зенита».