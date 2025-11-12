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Радимов сказал, кого видит следующим тренером «Спартака»

12 ноября 2025, 01:20
19

Владислав Радимов прокомментировал отставку Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака» и порассуждал о его потенциальном преемнике.

«Не думаю, что «Спартаку» в ближайшей перспективе может помочь такой тренер, как Вадим Романов. Все же это должен быть уверенный специалист, авторитет для таких игроков, которые собраны в команду.

А вот когда узнал про увольнение Станковича, сразу подумал о том, что у Валерия Карпина дела идут не очень в «Динамо», и это была бы хорошая история, если бы он перешел в «Спартак».

Болельщики «бело-голубых» явно недолюбливают Карпина, он сам очевидно на грани нерного срыва, а для спартаковцев это было бы вообще отличный вариант», – сказал Радимов.

  • Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
  • Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
  • Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Карпин Валерий Радимов Владислав Станкович Деян
Комментарии (19)
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Боцман59rus
1762902996
_ как пить бросил- плохи дела, намахни Влад, а ну как отпустит)))
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МАТЧ ТВ - гав..но
1762904801
Буланов следи за своим Зенитосом , который позор Российского футбола!
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subbotaspartak
1762916445
....он сам очевидно на грани нерного срыва...(Карпин) Один с такой гранью ушёл, а нам другого?
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k611
1762919177
Чтобы он начал топить Спартак вместо Динамо? Нет уж спасибо...
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oyabun
1762920505
То есть обменять тренера с 6-м местом на тренера с 10-м? Это гениально, Карл!
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Ниф-Ниф
1762922029
Записки сумасшедшего.
Ответить
...уефан
1762929161
..."Дядя, ты - дурак!?"(с)...
Ответить
Интерес
1762930341
Вот подлец, опять копает под "Спартак"!!!
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zigbert
1762931628
Наиболее вероятно появление Карпина в Ростове.В Спартак он сам не пойдет да и не хотелось бы. Впрочем из Динамо его пока не гонят.Может ещё не всё потеряно?
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Plyash
1762944998
Радибуланов , хочу сказать , что следующим эгсбердом на СрачТВ после тебя вижу любого из персонажей к/ф "Тупой , и ещё тупее ." Вот сплю и вижу .
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