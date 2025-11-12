Радимов сказал, кого видит следующим тренером «Спартака»

Владислав Радимов прокомментировал отставку Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака» и порассуждал о его потенциальном преемнике.
«Не думаю, что «Спартаку» в ближайшей перспективе может помочь такой тренер, как Вадим Романов. Все же это должен быть уверенный специалист, авторитет для таких игроков, которые собраны в команду.
А вот когда узнал про увольнение Станковича, сразу подумал о том, что у Валерия Карпина дела идут не очень в «Динамо», и это была бы хорошая история, если бы он перешел в «Спартак».
Болельщики «бело-голубых» явно недолюбливают Карпина, он сам очевидно на грани нерного срыва, а для спартаковцев это было бы вообще отличный вариант», – сказал Радимов.
- Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
- Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
- Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.
Источник: «РБ Спорт»