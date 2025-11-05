Бубнов жестко разнес тренера РПЛ: «Кто он такой?»

Александр Бубнов отреагировал на высказывания Алексея Шпилевского.
Главный тренер «Пари НН» ранее унизил журналистов после поражения от ЦСКА и заявил, что не хочет с ними спорить.
– Не, а кто с ним спорить хочет? Я вообще… Западло с ним спорить. Кто он такой?
– Тренер «Пари НН».
– Да, это раз. Потом, ты знаешь, какая у него зарплата месячная?
– Зарплата? Ну, хорошая, больше, чем у меня, думаю.
– Ну да, 65 тысяч евро в месяц.
– А, евро? Я думал, рублей.
– Ну он и на 65 тысяч рублей не наработал.
- «Пари НН» занимает последнее место в РПЛ.
- У команды 7 очков по итогам 14 туров.
Источник: Коммент.Шоу