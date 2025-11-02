РФС объяснил 10-минутный просмотр ВАР в матче «Ростов» – «Акрон»

В пресс-службе РФС прояснили длительный просмотр ВАР в матче 14-го тура РПЛ «Ростов» – «Акрон» (0:1).

Гол ростовчанина Егора Голенкова проверяли в течение 10 минут.

В итоге взятие ворот было не засчитано.

В поле судил петербуржец Ян Бобровский.

«Судьи ВАР изучали все доступные ракурсы эпизода из трансляции. Ни один из доступных ракурсов не позволял принять быстрое решение.

Оценка ситуации с правильным стоп-кадром была сложнее и требовала больше времени», – сказали в РФС.