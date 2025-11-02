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  • РФС объяснил 10-минутный просмотр ВАР в матче «Ростов» – «Акрон»

РФС объяснил 10-минутный просмотр ВАР в матче «Ростов» – «Акрон»

2 ноября 2025, 01:25
9

В пресс-службе РФС прояснили длительный просмотр ВАР в матче 14-го тура РПЛ «Ростов»«Акрон» (0:1).

  • Гол ростовчанина Егора Голенкова проверяли в течение 10 минут.
  • В итоге взятие ворот было не засчитано.
  • В поле судил петербуржец Ян Бобровский.

«Судьи ВАР изучали все доступные ракурсы эпизода из трансляции. Ни один из доступных ракурсов не позволял принять быстрое решение.

Оценка ситуации с правильным стоп-кадром была сложнее и требовала больше времени», – сказали в РФС.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Акрон Ростов
Комментарии (9)
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Каратель помойников
1762055772
На варе сидели и ждали уведомление из банка о зачислении
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Интерес
1762067037
Поганое ВАРево в борьбе за поиск "истины". Ну и как, убедили пострадавшую сторону в справедливости решения??? "Се человек...". Дурдом уже крепчал, хотя мороз был ещё впереди...
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Artemka444
1762067282
Позорище
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evgevg13
1762067394
Идиотизм полный...
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zigbert
1762068743
Да что они там заснули на ВАРе?
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BRO_football
1762070317
Столько денег тратят на этот ВАР. И до сих пор не могут поставить камеру в нормальное место, чтобы получить нужный ракурс
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FCSpartakM
1762071466
это все хорошо, конечно, но вы лучше научите своих ВАРщиков рисовать. Нарисуйте линии по самому параллельному кадру относительно ворот и пусть будет, как будет. То 10 минут линии рисуют, то линию по стопе Мостового рисуют.
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