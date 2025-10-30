Губерниев оценил поступок игрока «Манчестер Юнайтед», решившего выступать за Россию

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев доволен, что талант «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов решил играть за Россию.
«Это его выбор. Молодец, что так решил. Он верит в то, что попадет в сборную, когда Россия вернется на международную арену и поможет нам добиться больших успехов», – сказал Губерниев.
- 17-летний Ибрагимов 3 апреля подписал первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед». Он выступает за молодежную команду клуба.
- Ибрагимов родился в городе Буйнакск в Дагестане. В 2019 году он вместе с семьeй переехал в Англию, где сначала попал в академию «Шеффилд Юнайтед», а затем перебрался в «МЮ».
- За юношеские сборные России Амир не играл.
Источник: «Спорт-Экспресс»