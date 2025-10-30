Губерниев оценил поступок игрока «Манчестер Юнайтед», решившего выступать за Россию

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев доволен, что талант «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов решил играть за Россию.

«Это его выбор. Молодец, что так решил. Он верит в то, что попадет в сборную, когда Россия вернется на международную арену и поможет нам добиться больших успехов», – сказал Губерниев.