Россия не попала в топ-30 стран по продажам доморощенных игроков за границу

Россия занимает 31 место в мире по прибыли с продаж доморощенных футболистов в иностранные клубы.

По данным Международного центра спортивных исследований, больше всего за 10 лет по этому показателю заработали клубы Франции. Всего в рейтинге были подсчитаны 49 стран.

За период с 2016 по 2025 год наибольшую прибыль получили:

1. Франция – 3,976 млрд евро.

2. Бразилия – 2,604 млрд евро.

3. Испания – 2,242 млрд евро.

4. Португалия – 1,987 млрд евро.

5. Нидерланды – 1,633 млрд евро.

6. Англия – 1,601 млрд евро.

7. Аргентина – 1,555 млрд евро.

8. Германия – 1,483 млрд евро.

9. Италия – 1,044 млрд евро.

10. Бельгия – 847 млн евро.

11. Дания – 570 млн евро.

12. Хорватия – 484 млн евро.

13. Швейцария – 371 млн евро.

14. Австрия – 349 млн евро.

15. Украина – 339 млн евро...

31. Россия – 107 млн евро.

«За последние 10 лет общая сумма трансферов российских игроков за рубеж едва превысила €100 млн – это на одном уровне с Японией и Израилем, а вот Украина, например, напродавала своих футболистов на сумму в 3 раза больше.

Среди крупнейших трансферов на выход – Головин в Монако (€30 млн) и Сафонов в ПСЖ (€20 млн)», – отметил журналист Иван Карпов.