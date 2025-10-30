Россия не попала в топ-30 стран по продажам доморощенных игроков за границу

Россия занимает 31 место в мире по прибыли с продаж доморощенных футболистов в иностранные клубы.
По данным Международного центра спортивных исследований, больше всего за 10 лет по этому показателю заработали клубы Франции. Всего в рейтинге были подсчитаны 49 стран.
За период с 2016 по 2025 год наибольшую прибыль получили:
1. Франция – 3,976 млрд евро.
2. Бразилия – 2,604 млрд евро.
3. Испания – 2,242 млрд евро.
4. Португалия – 1,987 млрд евро.
5. Нидерланды – 1,633 млрд евро.
6. Англия – 1,601 млрд евро.
7. Аргентина – 1,555 млрд евро.
8. Германия – 1,483 млрд евро.
9. Италия – 1,044 млрд евро.
10. Бельгия – 847 млн евро.
11. Дания – 570 млн евро.
12. Хорватия – 484 млн евро.
13. Швейцария – 371 млн евро.
14. Австрия – 349 млн евро.
15. Украина – 339 млн евро...
31. Россия – 107 млн евро.
«За последние 10 лет общая сумма трансферов российских игроков за рубеж едва превысила €100 млн – это на одном уровне с Японией и Израилем, а вот Украина, например, напродавала своих футболистов на сумму в 3 раза больше.
Среди крупнейших трансферов на выход – Головин в Монако (€30 млн) и Сафонов в ПСЖ (€20 млн)», – отметил журналист Иван Карпов.