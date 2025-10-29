Челестини раскрыл, что сказал Акинфееву после его ошибки в матче с «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, о чем говорил с капитаном команды Игорем Акинфеевым после его сентябрьской голевой ошибки.

Вратарь армейцев ошибся в 8-м туре РПЛ с «Ростовом» (0:1).

Команда потерпела первое поражение в сезоне.

– В матче с «Ростовом» ошибка Акинфеева привела к голу. Не пришлось ли после этого убеждать Игоря, что всe равно нужно продолжать разыгрывать низом?

– Нет, не пришлось. Всe было максимально спокойно. Та ошибка Акинфеева вписывалась в нашу идею. Он выманивал соперника, чтобы отдать мяч Облякову на свободное пространство.

После матча я сказал, что это моя ошибка, потому что Акинфеев исполнял мою идею.

В следующих матчах, если у Игоря снова будут открыты Обляков и Кисляк, он должен продолжать отдавать низом, а не искать длинную передачу.