Орлов прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Динамо»

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо» (2:1).

У «Зенита» забили Андрей Мостовой, Густаво Мантуан. У «Динамо» отличился Бителло.

«Зенит» отстает от 1-го места на очко.

«Динамо» занимает 9-ю строчку.

«Конечно, «Зенит» победил заслуженно. Питерцы были лучше москвичей и в первом тайме, и во втором. Достаточно вспомнить количество моментов у команды Семака. Помимо двух голов, третий мяч, отмененный из-за офсайда Педро. Вендел и Глушенков выходили один на один с голкипером бело-голубых, но Расулов реально спасал гостей. Если бы встреча завершилась вничью, его следовало признать лучшим игроком этого матча.

Меня порадовал стартовый состав «Зенита», именно выбор центрального нападающего. Питерцы сыграли по моему сценарию (смеется). Я ведь еще пять дней назад на телевидении заявил, что на месте центрфорварда должен с первых минут действовать Глушенков. Почему? Высокорослые нападающие тормозили игру команды, были предсказуемыми. А Глушенков – подвижный, резкий, проникающий в штрафную. Этот ход Семака себя оправдал. Глушенков, на мой взгляд, вообще был номером один на поле. Как он активен, как ведет игру! Инициативен. И угловые подает, и штрафные исполняет. То есть он везде. Настоящий лидер. Набрал форму.

Чуть большего ожидал от Вендела. Ему пока еще не все удается. Хотя бразилец принял участие в голевой атаке, сыграл в такт. Но может добавить. А ведь в обойме есть еще и Жерсон. Так что резервы у «Зенита» имеются», – сказал Орлов.