Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аршавин объяснил свои громкие заявления о «Реале»

Сегодня, 00:12

Андрей Аршавин прокомментировал свои слова, сказанные в адрес мадридского «Реала».

– Я должен задать тебе два вопроса. Первая цитата: «Я всегда против «Реала», каждое поражение «Реала» – бальзам на мое сердце». Прямо настолько ты не любишь «Реал»?

– Я всегда был за «Барселону». Она мне просто сразу, не знаю, легла в сердце, на душу, еще что-то.

– Твоя вторая цитата: «Я бы не стал играть за «Реал», даже если бы мне заплатили все деньги мира». То есть это уже про ненависть?

– Ну, я бы не сказал, что это ненависть, нет. Это про отношения. Просто есть вещи в жизни, которые не стоят никаких денег.

Еще по теме:
Аршавин – о российских футболистах: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти» 8
Аршавин назвал самого переоцененного футболиста в истории «Реала» 2
Аршавин ответил, в чем он превосходил Роналду 27
Источник: ютуб-канал Fonbet
Испания. Примера Реал Барселона Аршавин Андрей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Лукойл» планирует избавиться от «Спартака», Салах открестился от «Ливерпуля», ультиматум Адиеву и другие новости
01:30
Аршавин аргументировал, почему Месси лучше Роналду
01:11
Ловчев – об обороне команды РПЛ: «Я вообще дурею, где набирают этих защитников?»
01:00
Стало известно, какое наказание грозит арбитру Захарову за избиение пешехода
00:48
2
Галактионов прокомментировал кубковую победу «Локомотива» над «Балтикой»
00:24
3
Аршавин объяснил свои громкие заявления о «Реале»
00:12
Талалаев: «Я бы на месте судьи и 4-й гол отменил для красоты»
Вчера, 23:47
5
Павлюченко дал совет министру спорта России насчет лимита на легионеров
Вчера, 23:23
7
Кубок России. «Локомотив» удержал победу над «Балтикой» (2:1), у команды Талалаева 3 отмененных гола
Вчера, 23:01
9
Сафонов обратился к болельщикам после победы «ПСЖ» со счетом 7:2
Вчера, 22:33
2
Все новости
Все новости
Аршавин объяснил свои громкие заявления о «Реале»
00:12
Фигу дал прогноз на матч «Реал» – «Барселона»
Вчера, 16:08
2
Тебас жестко прошелся по «Реалу» после отмены матча «Барсы» в США
22 октября
3
Футболист «Реала» сорвался с «Хетафе» – пнул бутылку на поле
22 октября
3
Реакция «Барселоны» на отмену исторического матча в Майами
22 октября
2
Исторический матч «Барселоны» в США отменен: подробности
21 октября
«Реал» обратился в КОНКАКАФ из-за «Барселоны»
21 октября
Три европейских клуба готовы зимой арендовать Сафонова
21 октября
8
У «Реала» шесть травмированных защитников перед Эль Класико
21 октября
3
Один из главных талантов «Реала» покинет клуб в январе
21 октября
Даниил Медведев назвал лучших футболистов мира
21 октября
1
36-летний чемпион мира готов перейти в «Барселону»
20 октября
4
ФотоТоп-10 клубов с самыми дорогими составами в мире по версии Transfermarkt
20 октября
1
Флик ответил, помогают ли судьи «Реалу»
20 октября
2
Примера. «Реал» обыграл на выезде «Хетафе» (1:0) и вышел в лидеры, соперник был вдевятером
19 октября
«Барселона» сыграет в Эль Класико без главного тренера
19 октября
Примера. Гол экс-зенитовца не спас «Жирону» от поражения от «Барселоны» (1:2), Флика удалили
18 октября
1
Ямаль перестанет давать бесплатные автографы: подробности
17 октября
5
Флик отреагировал на новость о вмешательстве Деку в ситуацию с Ямалем
17 октября
Президент «Барселоны» выбрал тренера на замену Флику
17 октября
2
Ямаля не наказали за опоздание – игроки «Барсы» недовольны этим решением
17 октября
3
Известна причина, почему «Матч ТВ» не покажет в прямом эфире Эль Класико
17 октября
16
«Барселона» рассматривает трех тренеров на замену Флику
17 октября
2
Флик может покинуть «Барселону» по двум причинам
17 октября
3
В Испании раскрыли, когда Модрич вернется в «Реал»
16 октября
Лучшие игроки мира по созданию голевых моментов
16 октября
2
Российский форвард попал в топ-50 лучших завершителей атак в мире
15 октября
3
В «Барселоне» раздражены решением Левандовского
15 октября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 