Аршавин объяснил свои громкие заявления о «Реале»

Андрей Аршавин прокомментировал свои слова, сказанные в адрес мадридского «Реала».

– Я должен задать тебе два вопроса. Первая цитата: «Я всегда против «Реала», каждое поражение «Реала» – бальзам на мое сердце». Прямо настолько ты не любишь «Реал»?

– Я всегда был за «Барселону». Она мне просто сразу, не знаю, легла в сердце, на душу, еще что-то.

– Твоя вторая цитата: «Я бы не стал играть за «Реал», даже если бы мне заплатили все деньги мира». То есть это уже про ненависть?

– Ну, я бы не сказал, что это ненависть, нет. Это про отношения. Просто есть вещи в жизни, которые не стоят никаких денег.