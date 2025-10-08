Канчельскис сказал, выиграет ли сборная России у Ирана

Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Ирана.
«Я думаю, что сборная Ирана для нас не подарок, будет интересная игра. Но мы все равно должны всех обыгрывать, такая задача и установка должны быть всегда.
Посмотрим на мастерство наших футболистов, на то, какой будет состав, но должны обязательно побеждать«, – сказал Канчельскис.
- Россия примет Иран в пятницу, 10 октября, в 20:00 мск.
- Матч пройдет в Волгограде, на следующей неделе будет еще одна товарищеская встреча – с Боливией.
Источник: «Матч ТВ»