Ташуев обвинил Дзюбу в проблемах «Акрона»

1 октября, 16:58
10

Российский тренер Сергей Ташуев считает, что Артем Дзюба мешает «Акрону» играть более разнообразно.

«Когда Дзюба сказал о том, что трансферов не хватает, надо купить футболистов, я подумал – а для чего, для того, чтобы пришли новые футболисты, и снова били бы на Дзюбу?

Смысл брать новых футболистов, чтобы снова бить на Дзюбу? Сегодня, мне кажется, Заур [Тедеев] уже стал заложником. Нужно играть в разный футбол.

И главное, Дзюба умеет играть в другой футбол. Внизу тоже он умеет играть. Надо найти к нему подход, иначе все.

Дзюба – красавчик, он хорош, но команда уже, к сожалению, ушла туда [вниз]. Выбирайте, ребята», – сказал Ташуев.

  • «Акрон» набрал 7 очков в 10 турах РПЛ и занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).
  • 37-летний Дзюба в этом сезоне забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

Источник: «О, Родной Футбол!»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Ташуев Сергей
Комментарии (10)
АлексМак
1759327253
однозначно
Ответить
...уефан
1759328895
...об этом же я и говорил, как только Дзюбель обосновался в Акроне...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1759329079
Искать подход к дзюбе макроновцы будут в Лучшей Лиге Мира.
Ответить
выхухоль
1759330195
нужны игроки чтобы деда Тёма на лавке сидел и байки рассказывал
Ответить
sochi-2013
1759330700
Когда Халк на него пасовал, почему-то проблем не было.
Ответить
ДрюкерМейстер
1759334137
А чёрта через него всё строить?
Ответить
САДЫЧОК
1759338136
Все время говорю Играть на Дзюбу- это убожество! Хороший тренер Тедеев превратился в Карпиноташуевасемака!
Ответить
Томик
1759340402
А ведь мы его ещё лет двадцать экспертом на Матч ТВ будем терпеть...
Ответить
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов» – победители ликуют!
1
В РФС объяснили, почему Россию не возвращают в международные турниры
16:51
Канчельскис сравнил «Спартак» с топ-клубом АПЛ: «Те тоже сначала идут на первом месте, а потом сдуваются»
16:29
1
Карпин охарактеризовал сборные Ирана и Боливии
16:16
ФотоСмертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
15:59
УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!»
15:15
3
Два клуба РПЛ готовы переманить Денисова из «Спартака»
15:00
5
Карпин прокомментировал вызов спартаковца Умярова в сборную России
14:48
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
14:38
1
Стало известно, зачем Тикнизян стал гражданином Сербии
14:28
2
