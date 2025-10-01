Ташуев обвинил Дзюбу в проблемах «Акрона»

Российский тренер Сергей Ташуев считает, что Артем Дзюба мешает «Акрону» играть более разнообразно.
«Когда Дзюба сказал о том, что трансферов не хватает, надо купить футболистов, я подумал – а для чего, для того, чтобы пришли новые футболисты, и снова били бы на Дзюбу?
Смысл брать новых футболистов, чтобы снова бить на Дзюбу? Сегодня, мне кажется, Заур [Тедеев] уже стал заложником. Нужно играть в разный футбол.
И главное, Дзюба умеет играть в другой футбол. Внизу тоже он умеет играть. Надо найти к нему подход, иначе все.
Дзюба – красавчик, он хорош, но команда уже, к сожалению, ушла туда [вниз]. Выбирайте, ребята», – сказал Ташуев.
- «Акрон» набрал 7 очков в 10 турах РПЛ и занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).
- 37-летний Дзюба в этом сезоне забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
Источник: «О, Родной Футбол!»