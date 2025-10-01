Ташуев обвинил Дзюбу в проблемах «Акрона»

Российский тренер Сергей Ташуев считает, что Артем Дзюба мешает «Акрону» играть более разнообразно.

«Когда Дзюба сказал о том, что трансферов не хватает, надо купить футболистов, я подумал – а для чего, для того, чтобы пришли новые футболисты, и снова били бы на Дзюбу?

Смысл брать новых футболистов, чтобы снова бить на Дзюбу? Сегодня, мне кажется, Заур [Тедеев] уже стал заложником. Нужно играть в разный футбол.

И главное, Дзюба умеет играть в другой футбол. Внизу тоже он умеет играть. Надо найти к нему подход, иначе все.

Дзюба – красавчик, он хорош, но команда уже, к сожалению, ушла туда [вниз]. Выбирайте, ребята», – сказал Ташуев.