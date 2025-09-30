Семак раскритиковал регламент Кубка России: «Он демотивирует команды»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак недоволен регламентом Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Кубок – достаточно странный турнир, где регламент демотивирует некоторые команды, потому что даже несмотря на первое место в группе дальше идет жеребьевка, и преимущество команды, которая занимает первую позицию, нивелируется.

Например, нет преимущества своего поля. Мы свои пожелания передавали, но правила остались не совсем спортивными», – сказал Семак.