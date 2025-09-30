Ташуев все еще ждет предложение от «Факела»: «Ребята, звоните!»

Сергей Ташуев опроверг информацию о согласованном назначении на пост главного тренера «Факела».
«Общения с руководством «Факела» у меня все еще не было. Я, как и любой специалист без команды, жду предложений. Ребята, звоните!
Мне уже звонили люди: «Поздравляем вас с назначением! Жаль, что нас не дождались». Спрашиваю: «Кого вас?» Отвечают: «Такой-то клуб будет тренера искать к концу года». А я же еще не в «Факеле».
Немного медвежья услуга получилась», – сказал Ташуев.
- «Факел» занимает 3-е место в PARI Первой лиге с 24 очками в 12 турах.
- Команда стартовала с 6 побед подряд, но затем выиграла только 1 из 6 матчей.
- В понедельник воронежцы уволили Игоря Шалимова.
- Ташуев может возглавить «Факел» во 2-й раз после периода работы с 2023 по 2024 год.
- При этом клуб может выбрать другого тренера – Олега Василенко.
Источник: Sport24