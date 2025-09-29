Маркиньос объяснил, почему «Спартак» разгромил «Пари НН»

Вингер «Спартака» Маркиньос раскрыл секрет крупной победы над «Пари НН» в 10-м туре РПЛ.

Москвичи разгромили соперника со счетом 3:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Спартак» поднялся на 5-е место в таблице РПЛ.

Отставание от лидирующего ЦСКА – 3 очка. В следующем туре будет дерби с армейцами.

– Все ли было легко, как можно судить по счету?

– Я считаю, что все соперники тяжелые, сегодня тоже было тяжело. Соперник хорошо играл.

Мы выиграли, потому что выполнили установки тренера.