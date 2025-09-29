Маркиньос объяснил, почему «Спартак» разгромил «Пари НН»

Вингер «Спартака» Маркиньос раскрыл секрет крупной победы над «Пари НН» в 10-м туре РПЛ.
- Москвичи разгромили соперника со счетом 3:0.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- «Спартак» поднялся на 5-е место в таблице РПЛ.
- Отставание от лидирующего ЦСКА – 3 очка. В следующем туре будет дерби с армейцами.
– Все ли было легко, как можно судить по счету?
– Я считаю, что все соперники тяжелые, сегодня тоже было тяжело. Соперник хорошо играл.
Мы выиграли, потому что выполнили установки тренера.
Источник: «Матч ТВ»