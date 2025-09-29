Введите ваш ник на сайте
Маркиньос объяснил, почему «Спартак» разгромил «Пари НН»

Сегодня, 00:51

Вингер «Спартака» Маркиньос раскрыл секрет крупной победы над «Пари НН» в 10-м туре РПЛ.

  • Москвичи разгромили соперника со счетом 3:0.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • «Спартак» поднялся на 5-е место в таблице РПЛ.
  • Отставание от лидирующего ЦСКА – 3 очка. В следующем туре будет дерби с армейцами.

– Все ли было легко, как можно судить по счету?

– Я считаю, что все соперники тяжелые, сегодня тоже было тяжело. Соперник хорошо играл.

Мы выиграли, потому что выполнили установки тренера.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Пари НН Спартак Маркиньос
  • Читайте нас: 