Стали известны стартовые составы на матч 10 тура чемпионата России в котором сыграют «Ростов» и «Краснодар». Игра состоится 27 сентября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелeхин, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохеби, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Сулейманов.

Главный тренер: Джонатан Альба

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Аугусто, Ленини, Сперцян, Виктор Са, Перрен, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

