Орлов критически высказался об игре «Краснодара»

Геннадий Орлов поделился впечатлениями от игры «Краснодара» в гостевом матче 10-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).

«У команды Мусаева наблюдается спад. Дончане терзали «быков» и, считаю, были поближе к победе.

В общем, после чемпионского сезона «Краснодару» сейчас тяжело. Ясно, что на данный момент он не лидер РПЛ по игре.

Да и в целом не могу назвать команду, которая превосходит остальных именно по качеству футбола», – сказал Орлов.