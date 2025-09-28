Орлов критически высказался об игре «Краснодара»

Геннадий Орлов поделился впечатлениями от игры «Краснодара» в гостевом матче 10-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).
«У команды Мусаева наблюдается спад. Дончане терзали «быков» и, считаю, были поближе к победе.
В общем, после чемпионского сезона «Краснодару» сейчас тяжело. Ясно, что на данный момент он не лидер РПЛ по игре.
Да и в целом не могу назвать команду, которая превосходит остальных именно по качеству футбола», – сказал Орлов.
- «Краснодар» с 20 очками в 10 турах занимает 2-е место в таблице РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»