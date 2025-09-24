«Зенит» предложил 30 миллионов за бразильского форварда

«Зенит» в течение летнего трансферного окна пытался купить 19-летнего нападающего «Васко да Гама» Райана.

Россияне предлагали 30 миллионов евро единым платежом, но получили отказ. То же самое получил «Порту», который тоже пытался заполучить Райана.

«Васко да Гама» не стал продавать Райана, поскольку рассчитывает выручить за него еще большие деньги через год.