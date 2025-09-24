Введите ваш ник на сайте
«Зенит» предложил 30 миллионов за бразильского форварда

Сегодня, 21:11
5

«Зенит» в течение летнего трансферного окна пытался купить 19-летнего нападающего «Васко да Гама» Райана.

Россияне предлагали 30 миллионов евро единым платежом, но получили отказ. То же самое получил «Порту», который тоже пытался заполучить Райана.

«Васко да Гама» не стал продавать Райана, поскольку рассчитывает выручить за него еще большие деньги через год.

  • Уроженец Рио-де Жанейро – воспитанник «Васко».
  • Игрок уже провел за команду 82 матча, забил 14 голов, сделал 2 ассиста.
  • Контракт у Райана до декабря 2026 года.

Реакция представителя Жерсона на информацию об отъезде игрока из «Зенита» 3
Адамов дал оптимистичный прогноз на будущее «Зенита» 6
Реакция Радимова на игру Соболева в матче с «Краснодаром» 5
Источник: NetVasco
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит
Зенит гордость бразильского футбола.
1758739046
какая лажовая лажа ! )))) но ромбикоголовым для очередного приступа визгов -она зайдёт на ура .
1758739304
А помойка фффсе по стандарту по 30 лям выкидывает на ффсякий хлам цыганский!!! Крутят блохастых все кому не лень.. ЗПРФ...
1758741767
Фанат Зенита Дегтярев для них сделает исключение 3 бразильца = 1 русскому в составе. Или вообще бразильцев за иностранцев считать перестанут.
