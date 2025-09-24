Введите ваш ник на сайте
Рейтинг клубов РПЛ по доверию воспитанникам

Сегодня, 16:06
3

«Локомотив» стал лидером РПЛ по доверию воспитанникам. По данным лаборатории CIES, красно-зеленые отдают собственным кадрам до 34,7 процента игрового времени.

Это лучший результат в России и на одном уровне с «Аяксом» и «Брюгге» в Европе.

В тройку лучших в РПЛ по этому показателю входят ЦСКА и «Краснодар». Замыкает список «Балтика», в основном составе которой нет воспитанников собственной академии.

Мировыми лидерами по игровым минутам выпускников своих школ являются «Динамо К» (65,3%), «Насаф» (63,4%) и «Либертад» (60,2%).

Источник: телеграм-канал «Ино-Карп // Новости спорта из-за рубежа»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар ЦСКА
Комментарии (3)
fakeid
1758722088
ну и где находятся аякс и брюгге, какие у них трофеи? такие же, что и у локо. вывод тут простой: на своих воспитанниках далеко не уедешь. а есть такой позорный клуп спартаг, где одни зулусы и дезеувы - им даже это не помогает, болтаются где-то в середине таблицы стабильно. гы-гы!
Ответить
