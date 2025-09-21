Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Талалаев: «Ростов» приехал за ничьей, это было видно»

Сегодня, 20:07

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).

  • «Балтика» вернулась на 2-е место.
  • У команды 0 поражений в 9 турах РПЛ.
  • Следующий соперник – ЦСКА (28 сентября).

– Говорили перед матчем, что игра будет самой сложной для команды на данном этапе. Исходя из игры, счeт справедлив?

– Не знаю… Не могу вспомнить моментов у «Ростова». У нас была перекладина, два стопроцентных момента, которые нужно было реализовывать. Считаю, что ребята большие молодцы, отдали себя целиком. Но второй тайм играли абсолютно неправильно. Я ожидал немного других качественных действий от людей, которые выходят на замену. Тяжело тринадцатью людьми тащить весь сезон. Вроде бы хватает по кубковым матчам, но против таких команд, конечно, нужно, чтобы были ещe Мендель, Гассама, Беляков, которому в кубковой игре «отвинтили» руку. Вообще не хватает игроков.

Во втором тайме нужно было опустить мяч вниз, но, к сожалению, люди, которые вышли, подстроились под игру «Ростова». «Ростов» приехал за ничьей, это было видно по их манере игры. И они еe добились. Считаю, что результат не тот, на который мы рассчитывали и который могли наиграть, играй мы более правильно.

– Если отмотать время назад и вернуться к началу подготовительного периода, вы бы что‑нибудь поменяли в плане состава?

– Да, попросил бы руководителя купить ещe одного футболиста в середину.

Еще по теме:
Мохеби – о матче с «Балтикой»: «Это было UFC»
«Чистое регби»: Рабинер – о матче РПЛ 3
РПЛ. «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» (0:0) и идет без поражений 10
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Балтика Талалаев Андрей
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
РПЛ. 1+1 Глушенкова принесли «Зениту» выездную победу над «Краснодаром» (2:0)
21:30
54
Реакция болельщиков «Спартака» на волевую победу над «Крыльями Советов»
21:06
АПЛ. «Арсенал» на 93-й минуте ушел от поражения от «Манчестер Сити» (1:1)
20:32
3
Мусаев определил, кто флагман российского футбола
19:57
1
Мостовой дал оптимистичный прогноз на будущее «Спартака»
19:32
6
РПЛ. «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» (0:0) и идет без поражений
18:58
10
Умяров отреагировал на интерес из Европы
18:30
Угальде объяснил, за счет чего «Спартак» переломил матч с «Крыльями Советов»
18:05
1
Матч «Марсель» – «ПСЖ» перенесен
17:51
Мостовой отреагировал на волевую победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
17:42
2
Все новости
Все новости
В «Краснодаре» пожаловались на судейство Карасева в матче с «Зенитом»
21:47
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
21:30
1
«Спартак» уличили в бездарности и хаотичности
21:22
Пименов: «Возможно, руководству «Спартака» нравится актерское мастерство Станковича»
21:14
Семак объяснил выход Соболева в старте против «Краснодара»
20:46
2
Мохеби – о матче с «Балтикой»: «Это было UFC»
20:18
Талалаев: «Ростов» приехал за ничьей, это было видно»
20:07
«Чистое регби»: Рабинер – о матче РПЛ
19:19
3
В «Спартаке» решили больше не жаловаться на судей
19:08
2
Директор «Ростова» ответил, за счет чего похудел почти на 100 килограмм
19:01
РПЛ. «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» (0:0) и идет без поражений
18:58
10
«Спартаку» советуют уволить Станковича, несмотря на победу над «Крыльями Советов»
18:45
1
Угальде стал лучшим бомбардиром «Спартака» среди действующих игроков
18:38
1
Умяров отреагировал на интерес из Европы
18:30
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Зенит»: 21 сентября
18:20
3
Угальде объяснил, за счет чего «Спартак» переломил матч с «Крыльями Советов»
18:05
1
Мостовой отреагировал на волевую победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
17:42
2
Реакция Адиева на поражение «Крыльев» от «Спартака»
17:33
3
Тренер «Спартака» прокомментировал волевую победу над «Крыльями Советов»
17:15
3
ВидеоСлишкович пояснил, что будет дальше с вратарем «Оренбурга», совершившим жуткую ошибку в матче с «Динамо»
17:00
Угальде стал 2-м игроком «Спартака» в этом веке с дублем с замены
16:47
Орзул впервые откровенно высказалась о той самой встрече с Дзюбой: «Жизнь разделилась на до и после»
16:36
5
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
16:30
2
РПЛ. «Спартак» добился волевой победы над «Крыльями Советов» (2:1) благодаря дублю Угальде
16:30
46
В вопросе трансфера Кузяева в ЦСКА поставлена точка
16:14
5
Адиев отреагировал на приезд «Крыльев» на «Лукойл Арену» на такси
15:45
Карпин честно ответил, за что отстранен Нгамале
15:35
«Спартак» совершил двойную замену в 1-м тайме матча с «Крыльями Советов»
15:18
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 