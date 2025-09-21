Талалаев: «Ростов» приехал за ничьей, это было видно»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).

«Балтика» вернулась на 2-е место.

У команды 0 поражений в 9 турах РПЛ.

Следующий соперник – ЦСКА (28 сентября).

– Говорили перед матчем, что игра будет самой сложной для команды на данном этапе. Исходя из игры, счeт справедлив?

– Не знаю… Не могу вспомнить моментов у «Ростова». У нас была перекладина, два стопроцентных момента, которые нужно было реализовывать. Считаю, что ребята большие молодцы, отдали себя целиком. Но второй тайм играли абсолютно неправильно. Я ожидал немного других качественных действий от людей, которые выходят на замену. Тяжело тринадцатью людьми тащить весь сезон. Вроде бы хватает по кубковым матчам, но против таких команд, конечно, нужно, чтобы были ещe Мендель, Гассама, Беляков, которому в кубковой игре «отвинтили» руку. Вообще не хватает игроков.

Во втором тайме нужно было опустить мяч вниз, но, к сожалению, люди, которые вышли, подстроились под игру «Ростова». «Ростов» приехал за ничьей, это было видно по их манере игры. И они еe добились. Считаю, что результат не тот, на который мы рассчитывали и который могли наиграть, играй мы более правильно.

– Если отмотать время назад и вернуться к началу подготовительного периода, вы бы что‑нибудь поменяли в плане состава?

– Да, попросил бы руководителя купить ещe одного футболиста в середину.