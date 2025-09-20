«Это только плюс»: Рабинер прокомментировал длительную дисквалификацию Станковича

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о дисквалификации для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Серба дисквалифицировали на месяц – он пропустит 5 матчей РПЛ и FONBET Кубка России.

Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) в прошлую субботу.

Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

«Станковичу дали месяц дисквалификации во всех турнирах. По-моему, и для него, и для команды это только плюс. Не будет этого постоянного психоза на скамейке и бросков на судей, которые и футболистов выводят из равновесия – потому что психологическое состояние тренера всегда влияет на команду.

А тут он (предположим, что его сразу не отправят в отставку, но это на «Лукойл» и не похоже) будет смотреть матчи с трибуны, и это поневоле сделает его спокойнее и заставит смотреть футбол, а не безумствовать у бровки.

Может, Деяну понравится побыть немножко Бесковым», – написал Рабинер.