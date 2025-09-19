Экс-президент «Спартака» – о Станковиче: «Это невменяемый, опасный для общества человек»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал наказание для главного тренера московской команды Деяна Станковича.

Серба дисквалифицировали на месяц – он пропустит пять матчей РПЛ и FONBET Кубка России.

Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) в прошлую субботу.

Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

– Станковича дисквалифицировали на месяц. Что думаете?

– Все по делу. Но он хорошо отделался. Это невменяемый, опасный для общества человек. То, что он кривляется – куда ни шло, но в следующий раз его переклинит, и он ударит кого‑нибудь по голове.

– Это все не становится лишним фактором для его увольнения?

– Насколько я в курсе, когда они [руководство «Спартака»] его выбирали, они знали о его эмоциональности. Может, они надеялись на препараты, которые его успокоят…

Я думаю, что он доработает до зимнего перерыва, но после мы его в РПЛ больше не увидим.