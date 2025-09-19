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  • Экс-президент «Спартака» – о Станковиче: «Это невменяемый, опасный для общества человек»

Экс-президент «Спартака» – о Станковиче: «Это невменяемый, опасный для общества человек»

19 сентября 2025, 22:30
3

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал наказание для главного тренера московской команды Деяна Станковича.

  • Серба дисквалифицировали на месяц – он пропустит пять матчей РПЛ и FONBET Кубка России.
  • Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) в прошлую субботу.
  • Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

– Станковича дисквалифицировали на месяц. Что думаете?

– Все по делу. Но он хорошо отделался. Это невменяемый, опасный для общества человек. То, что он кривляется – куда ни шло, но в следующий раз его переклинит, и он ударит кого‑нибудь по голове.

– Это все не становится лишним фактором для его увольнения?

– Насколько я в курсе, когда они [руководство «Спартака»] его выбирали, они знали о его эмоциональности. Может, они надеялись на препараты, которые его успокоят…

Я думаю, что он доработает до зимнего перерыва, но после мы его в РПЛ больше не увидим.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Червиченко Андрей
Комментарии (3)
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erybov1965
1758313657
Смотря какого общества. Если общества, которое не отвечает за свои слова и своими высказываниями оскорбляет человека, зная о своей безнаказанности, то чем оно отличается от Станковича?
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vvv123
1758349054
Хороший футболер был, а в свинарнике психопатом стал. Да и не он один!
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ДрюкерМейстер
1758361810
Такой вот разлагающий дух царит на свиноферме "Спартак". Карпуша туда пришёл - стал любить мужские задницы, у Эмери руки с плеч переместились в область крестца... Мурат Якин тоже не избежал временной жопорукости. Алень вообще не выдержал, уступил место Каррере, тот начал бороться с тлетворным духом. Сначала вроде успешно, но стоило зазеваться, и команда стала усиленно загнивать. Кононов вообще ничего не смог сделать толком. Даже немец Тедеско развёл руками: не может перебороть дух неконкурентоспособности, а тут ещё ковид и прочая хурма ему на голову. Витория не смог победить, несмотря на фамилию, а Ваноли спугнула движуха. Абаскаль сначала вогнал клуб в миллиардные убытки, а потом и вовсе пал жертвой кАмандного духа. И теперь Станкович - стал истеричкой и базарной бабкой, будто бубенчики отсохли у него.
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