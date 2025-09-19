Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев высказался о длительной дисквалификации Станковича

Пономарев высказался о длительной дисквалификации Станковича

Вчера, 21:35
2

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев оценил наказание для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

  • Серба дисквалифицировали на месяц – он пропустит пять матчей РПЛ и FONBET Кубка России.
  • Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) в прошлую субботу.
  • Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

«Думаю, он сам понимает, что его скоро уволят. Поэтому и ведет себя соответствующим образом: провоцирует, чтобы с ним расторгли договор и выплатили компенсацию.

Сейчас его на месяц дисквалифицировал КДК. Сам он, конечно, предлагать расторжение контракта не будет. А вот если ему предложат – тогда получит компенсацию за оставшийся срок контракта. Вот и весь результат его действий.

Менять тренера в начале сезона, возможно, было бы правильно. «Спартак» – это лицо российского футбола, и клуб не имеет права показывать такую игру и находиться в таком положении.

Тем более с тренером, который позволяет себе нецензурную лексику, неприличные жесты и так далее. Нужно вести себя солиднее и искать более серьезного специалиста.

Хотя это уже не мое дело, и советовать конкретные кандидатуры я не могу», – сказал Пономарев.

Еще по теме:
Пономарев – о бывшем игроке ЦСКА: «Стыдно, что он гражданин России» 5
Пономарев одним словом описал скандальную английскую инициативу, касающуюся Льва Яшина
Пономарев объяснил, почему ЦСКА может проиграть «Балтике» 7
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Пономарев Владимир
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1758307780
Целый день на арене цирка.
Ответить
nikki22
1758312946
спартак - это не лицо, а ж..а российского дворового футбола!
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
Угальде объяснил, почему не покинул «Спартак» летом
Вчера, 23:13
1
Губерниев спрогнозировал, когда Станковича уволят из «Спартака»
Вчера, 22:57
Экс-президент «Спартака» – о Станковиче: «Это невменяемый, опасный для общества человек»
Вчера, 22:30
1
Кержаков сказал, за счет чего «Краснодар» может победить «Зенит»
Вчера, 21:57
3
Пономарев высказался о длительной дисквалификации Станковича
Вчера, 21:35
2
ЦСКА сделал предложение экс-полузащитнику «Зенита»
Вчера, 21:09
3
В РФС отреагировали на длительную дисквалификацию Станковича
Вчера, 20:55
3
Ловчев – о результатах «Динамо» при Карпине: «Разве когда‑то было иначе?»
Вчера, 20:44
1
ФотоСимволическая сборная недели в Лиге чемпионов
Вчера, 20:33
Все новости
Все новости
Рожков из «Рубина» – о зарплатах футболистов: «Диванные критики завидуют»
Вчера, 23:56
«Зенит» поменяет стратегию на бразильском рынке
Вчера, 23:38
1
Реакция Червиченко на длительную дисквалификацию Станковича
Вчера, 23:23
ВидеоДзюба встретился с мальчиком, который обвинил его в медлительности
Вчера, 21:47
Пономарев высказался о длительной дисквалификации Станковича
Вчера, 21:35
2
ЦСКА сделал предложение экс-полузащитнику «Зенита»
Вчера, 21:09
3
В РФС отреагировали на длительную дисквалификацию Станковича
Вчера, 20:55
3
Ловчев – о результатах «Динамо» при Карпине: «Разве когда‑то было иначе?»
Вчера, 20:44
1
Угальде объяснил поведение Станковича
Вчера, 20:20
ВидеоСоболев узнал пол будущего ребенка на гендер-пати возле «Газпром Арены»
Вчера, 20:08
4
Кузяев готов перейти в московский клуб
Вчера, 19:50
4
Пономарев – о бывшем игроке ЦСКА: «Стыдно, что он гражданин России»
Вчера, 19:40
5
Ловчев прокомментировал длительную дисквалификацию Станковича
Вчера, 19:30
2
Станковичу грозила трехмесячная дисквалификация
Вчера, 19:00
3
Губерниев одним словом описал дисквалификацию Станковича
Вчера, 18:42
2
Заболотному возместили долг вместо «Химок»
Вчера, 18:27
2
Реакция Мостового на длительную дисквалификацию Станковича
Вчера, 18:18
6
ФотоСборная России отреагировала на завершение карьеры Марио Фернандеса
Вчера, 18:06
1
Егоров посоветовал «Спартаку» нового тренера: «Со своим кандидатом я определился окончательно»
Вчера, 17:54
11
Семин высказался о длительной дисквалификации Станковича
Вчера, 17:40
17
Раскрыты три испанских клуба, следящих за спартаковцем Умяровым
Вчера, 17:31
4
Экс-президент «Спартака»: «Верю, что Станковича уволят – команду пока что спасают судьи»
Вчера, 17:17
15
Смородская оценила дисквалификацию Станковича
Вчера, 16:56
6
ВидеоБуланова отреагировала на танец Радимова под ее песню
Вчера, 16:46
5
Стал известен срок дисквалификации защитника ЦСКА Гайича
Вчера, 16:35
1
В «Спартаке» прокомментировали длительную дисквалификацию Станковича
Вчера, 16:16
10
Ткаченко назвал форвардов, которых не смог взять ЦСКА
Вчера, 15:53
2
КДК РФС вынес решение по дисквалификации Станковича
Вчера, 15:41
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 