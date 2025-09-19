Пономарев высказался о длительной дисквалификации Станковича

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев оценил наказание для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Серба дисквалифицировали на месяц – он пропустит пять матчей РПЛ и FONBET Кубка России.

Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) в прошлую субботу.

Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

«Думаю, он сам понимает, что его скоро уволят. Поэтому и ведет себя соответствующим образом: провоцирует, чтобы с ним расторгли договор и выплатили компенсацию.

Сейчас его на месяц дисквалифицировал КДК. Сам он, конечно, предлагать расторжение контракта не будет. А вот если ему предложат – тогда получит компенсацию за оставшийся срок контракта. Вот и весь результат его действий.

Менять тренера в начале сезона, возможно, было бы правильно. «Спартак» – это лицо российского футбола, и клуб не имеет права показывать такую игру и находиться в таком положении.

Тем более с тренером, который позволяет себе нецензурную лексику, неприличные жесты и так далее. Нужно вести себя солиднее и искать более серьезного специалиста.

Хотя это уже не мое дело, и советовать конкретные кандидатуры я не могу», – сказал Пономарев.