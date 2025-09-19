Ловчев прокомментировал длительную дисквалификацию Станковича

Евгений Ловчев поделился мнением о наказании для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Серба дисквалифицировали на месяц – он пропустит пять матчей РПЛ и FONBET Кубка России.

Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) в прошлую субботу.

Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

«Все мы понимаем, что Станкович перебрал. Команда играет так себе, а его эмоции как будто перехлестывают. Понимаю, сначала он хотел завести команду, но она не заводится. Не первый раз КДК обращается к его поведению, поэтому и дали такое суровое наказание в месяц.

Разных тренеров видел: и которые бегали у бровки, и которые кричали, а Бесков вот со Старостиным сидел на трибуне, по телефону мог иногда что‑то второму тренеру подсказать.

В конце концов, это наказание не будет влиять, Станкович также продолжит тренировать, будет заходить в раздевалку, даже если ему это нельзя делать.

Станкович был большим футболистом, да и был отрезок, когда «Спартак» играл при нем прилично, сейчас уже поддержка уходит. Невозможно так, у него виноваты все, кроме него.

Отставка близится, хотя я против быстрых увольнений. Семь‑восемь туров прошло, но человек не убирает то, что ему мешает. Команда от него не заводится, только судей бесит и настраивает против «Спартака».

При этом я дал бы ему доработать хотя бы первый круг, до зимы. От его возбужденности мы не видим результата, изменений. Ему самому надо разобраться в себе», – сказал Ловчев.