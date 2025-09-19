Реакция Мостового на длительную дисквалификацию Станковича

Александр Мостовой дал комментарий по поводу наказания для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Серба дисквалифицировали на месяц – он пропустит пять матчей РПЛ и FONBET Кубка России.

Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) в прошлую субботу.

Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

«Ничего себе! Неожиданно.

Хотя, если так посудить, то «Спартак» за это время проведет четыре игры, зачем писать, что месяц? Тут не понимаю. Наверное, чтобы заголовки были яркими.

Что касается поведения Станковича: понятно, что эмоции берут верх, но нужно уметь сдерживать себя. Хотя и к судейству есть вопросы», – сказал Мостовой.