Смородская оценила дисквалификацию Станковича

Сегодня, 16:56
4

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала наказание для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

  • Серба дисквалифицировали на месяц – он пропустит пять матчей РПЛ и FONBET Кубка России.
  • Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) в прошлую субботу.
  • Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

«Он мне давно не нравится. У меня нет к нему уважения. Станкович – шулер, который всех обманывает.

Это наказание должно быть звоночком для руководства «Спартака».

Он вообще мало тренирует в последнее время, все время сидит на трибуне на дисквалификации», – сказала Смородская.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Смородская Ольга
Spartak_forv@
1758290609
Так тренировать-то он может.Этого его не лишили.Вот только итог тренировок,последнее время,так себе…
Ответить
shahor
1758291149
На КДК сей славный персонаж прибыл в отличнейшем настроение(думаю многие видели видео его прибытия).Станкович уже явно переигрывает.Цель у него одна и довольно прозрачная:досрочное расторжение контракта и получение соответствующей неустойки.Лишний раз убеждаешься,что не всегда(а если честно,то очень редко) классный футболист становится хорошим тренером.
Ответить
Desma
1758292465
"Серба дисквалифицировали на месяц" На месте клуба оштрафовать в размере месячного оклада. Через месяц будет как шёлковый!
Ответить
...короче
1758293855
...баб-Оль, ты бы, хоть иногда анализировала то, что прошамкаешь сидя засыпая...
Ответить
