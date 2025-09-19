Смородская оценила дисквалификацию Станковича

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала наказание для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
- Серба дисквалифицировали на месяц – он пропустит пять матчей РПЛ и FONBET Кубка России.
- Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) в прошлую субботу.
- Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».
«Он мне давно не нравится. У меня нет к нему уважения. Станкович – шулер, который всех обманывает.
Это наказание должно быть звоночком для руководства «Спартака».
Он вообще мало тренирует в последнее время, все время сидит на трибуне на дисквалификации», – сказала Смородская.
