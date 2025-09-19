«Спартаку» посоветовали, что делать со Станковичем

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Максим Алланазаров дал клубу совет, как поступить с главным тренером Деяном Станковичем.

Накануне «Спартак» проиграл в кубковом матче «Ростову» (1:2).

Станкович в команде год.

В 12 матчах сезона у «Спартака» 5 побед.

«Лично мне все понятно давно. Считаю, что принимать решение по тренеру нужно было гораздо раньше. Теперь уже смысла нет его дергать. Пусть доработает до зимы, но не больше.

Команда в тупике. Есть ли кто-то, кто этого не понимает?» – написал Алланазаров.