Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги проигранного матча с «Ростовом».

Команды встречались в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Москвичи открыли счет уже на 6-й минуте, но в итоге уступили 1:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Ключевым моментом стал весь второй тайм. В первой половине мы играли неплохо, создавали моменты.

Во втором тайме проиграли почти все единоборства. Соперник добавил чего‑то, чего нам не хватило, и заслуженно победил.

– Почему такие разные таймы?

– Мы провели определенную ротацию. Впереди нас ждут матчи чемпионата.