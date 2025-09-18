Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги проигранного матча с «Ростовом».
- Команды встречались в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Москвичи открыли счет уже на 6-й минуте, но в итоге уступили 1:2.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
– Ключевым моментом стал весь второй тайм. В первой половине мы играли неплохо, создавали моменты.
Во втором тайме проиграли почти все единоборства. Соперник добавил чего‑то, чего нам не хватило, и заслуженно победил.
– Почему такие разные таймы?
– Мы провели определенную ротацию. Впереди нас ждут матчи чемпионата.
Источник: «Матч ТВ»