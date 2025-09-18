Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова»

Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова»

Вчера, 23:11
3

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги проигранного матча с «Ростовом».

  • Команды встречались в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • Москвичи открыли счет уже на 6-й минуте, но в итоге уступили 1:2.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Ключевым моментом стал весь второй тайм. В первой половине мы играли неплохо, создавали моменты.

Во втором тайме проиграли почти все единоборства. Соперник добавил чего‑то, чего нам не хватило, и заслуженно победил.

– Почему такие разные таймы?

– Мы провели определенную ротацию. Впереди нас ждут матчи чемпионата.

Еще по теме:
Семин посоветовал наказание для Станковича: «И всe сразу прекратится» 7
Федотов – о поведении Станковича: «Во дворе за такое и лицо могут разбить» 10
Назван возможный срок дисквалификации Станковича 13
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Ростов Спартак Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1758226451
Впереди "новые победы"!
Ответить
ySS
1758227130
Если бы игроки вышли не отбыть номер, а добиться результата, то и они прибавили бы. Да и все твои выдумки с составом и ролями на поле себя не оправдывают...
Ответить
timon2401
1758227272
Эх дядь… ехал бы ты уже домой со своими экспериментами..
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
Лига чемпионов. Дубль Рэшфорда принес «Барсе» победу над «Ньюкаслом», «Ман Сити» сильнее «Наполи» и другие результаты
Вчера, 23:59
Лига чемпионов. «Кайрат» разгромно проиграл «Спортингу» – 1:4
Вчера, 23:53
1
Альба одним словом описал игроков «Ростова» после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:37
1
Холанд установил рекорд Лиги чемпионов
Вчера, 23:30
Радимов – о победе «Ростова»: «Хорошо, что для «Спартака» все так закончилось»
Вчера, 23:23
1
Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова»
Вчера, 23:11
3
ФотоФанаты «Манчестер Сити» красиво встретили Де Брюйне
Вчера, 22:57
⚡️ Кубок России. «Спартак» дома проиграл «Ростову» – 1:2
Вчера, 22:45
41
Фото18-летний вратарь «Кайрата» отбил пенальти в ЛЧ в стиле Акинфеева – это 2-й матч в его карьере
Вчера, 22:35
Все новости
Все новости
ВидеоАкинфеев отреагировал на незабитый пенальти Торопа в серии с «Балтикой»
Вчера, 23:45
1
Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова»
Вчера, 23:11
3
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:45
4
⚡️ Кубок России. «Спартак» дома проиграл «Ростову» – 1:2
Вчера, 22:45
40
Челестини объяснил кубковое поражение ЦСКА от «Балтики»
Вчера, 22:10
1
Талалаев передал привет болельщикам ЦСКА после кубковой победы: «Интеллигентнейшие люди»
Вчера, 21:47
1
ВидеоУгальде забил за «Спартак» впервые с мая
Вчера, 21:09
5
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:44
1
Кубок России. «Балтика» победила ЦСКА по пенальти, уйдя от поражения на 94-й минуте
Вчера, 20:43
24
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 18 сентября
Вчера, 19:48
4
Челестини объяснил, почему Дивеев не играет с «Балтикой»
Вчера, 19:19
Пальцев высказался о дебюте за «Краснодар»
Вчера, 16:16
1
ВидеоЧерчесов прокомментировал эпизод с отмененным удалением игрока «Ахмата» в матче с «Зенитом»
Вчера, 14:02
4
«Краснодар» смог улететь домой после матча в Самаре с задержкой в 2,5 часа
Вчера, 13:30
Стало известно, будут ли Смолов и Ари играть в Кубке России с клубом Первой лиги
Вчера, 12:18
«Краснодар» не может улететь из Самары из-за закрытия аэропорта
Вчера, 10:41
1
Семак остался недоволен решением судей из-за отмены гола Соболева
Вчера, 09:46
3
ВидеоСтало известно, вернул ли игрок «Ахмата» футболку болельщику
Вчера, 09:30
2
Соболев стал абсолютным рекордсменом Кубка России
Вчера, 08:38
14
Корнеев оценил двух защитников-новичков «Спартка»
Вчера, 08:26
16
Талалаев пообещал сюрпризы от «Балтики» в матче с ЦСКА
Вчера, 08:00
3
Черчесов прокомментировал кубковое поражение «Ахмата» от «Зенита»
Вчера, 01:11
5
Соболев – о своей результативности: «Дрова в печке начинают разгораться»
Вчера, 00:59
3
Реакция Генича на разгромное поражение «Сочи» от «Динамо»
Вчера, 00:39
ВидеоБолельщику пришлось вернуть игроку «Ахмата» подаренную футболку
Вчера, 00:16
4
Карпин высказался о разгроме «Сочи»
17 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над «Ахматом»
17 сентября
3
Тренер «Крыльев Советов» объяснил, почему не дал дебютировать Гайчу
17 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 