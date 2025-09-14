Введите ваш ник на сайте
Стало известно, благодаря кому Станкович до сих пор не уволен из «Спартака»

14 сентября, 19:45
23

Главного тренера «Спартака» Деяна Станковича могли уволить из клуба летом.

Серба отстоял Павел Ждановтеневой менеджер со стороны «Лукойла», ответственный за оперативное управление «Спартаком». Он убедил других членов совета директоров, что Станкович – сильный тренер.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале писатель, болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид.

  • Станкович в «Спартаке» год.
  • У него контракт до лета 2027 года.
  • «Спартак» идет в РПЛ 8-м.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1757871238
Станкович сильный. Псих!...)))
Ответить
СильныйМозг
1757872799
ЛГБТ-Бог помог.
Ответить
Taps
1757874994
Насмешил ...
Ответить
alefreddy
1757878822
и снова Вася но кто его не знает...
Ответить
алдан2014
1757897012
В нашем руководстве,как будто люди далёкие от футбола. Когда же уже небеса смилуются.
Ответить
Каратель помойников
1757917574
Эх Андрюха,голова два уха...)
Ответить
SLADE2019
1757933979
А Жданов с какого боку специалист в плане футбольных тренеров? Вот уж, действительно, кто миллион заработает, так сразу и чтец, и жнец. Думаю, что Вася привирает.
Ответить
Валерий-Власов-google
1758007042
Если это так, то надо Жданова вместе со Станковичем гнать из Спартака.
Ответить
Алексей-К-google
1758015289
Станкович был хороший футболист, но что он сильный тренер так же верно, как то что Карпин приведёт сборную к чемпионству
Ответить
Городовой
1758026818
Станкович (как и Джорджевич) серб, конающий под итальянца. Между тем по повадкам это типичный цыган. Все беды Спартака - от него и они не закончились. Ему надо выдать бубен и из подтрибунных помещений не выпускать. Ну и следить чтобы лошадь не украл.
Ответить
