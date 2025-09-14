Стало известно, благодаря кому Станкович до сих пор не уволен из «Спартака»

Главного тренера «Спартака» Деяна Станковича могли уволить из клуба летом.

Серба отстоял Павел Жданов – теневой менеджер со стороны «Лукойла», ответственный за оперативное управление «Спартаком». Он убедил других членов совета директоров, что Станкович – сильный тренер.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале писатель, болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид.