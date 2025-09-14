Мостовой прокомментировал удаление Станковича

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил удаление главного тренера Деяна Станковича в матче с «Динамо» (2:2).

Сербского специалиста удалили в концовке 1-го тайма.

Он получил красную карточку за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра Егора Егорова.

Станковичу грозит дисквалификация на несколько матчей.

– Что скажете о вчерашнем удалении Станковича в дерби? Насколько позволительно такое поведение?

– Ясно, что такое поведение непозволительно, тем более это не в первый раз. В нашем чемпионате постоянно такое происходит. В последнее время Станкович был спокоен. Вроде всe нормально, «Спартак» поднимается наверх, контракт у него хороший. Ничего не должно вызывать возмущений. С другой стороны, все люди разные… Значит, он такой.

Я бы не сказал, что удаление будет во вред команде. «Спартак» может взять и выиграть все матчи, в которых Станкович будет дисквалифицирован. Сколько таких случаев было! Станковича накажут, а «Спартак» без него всe выиграет.