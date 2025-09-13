Смородская дала прогноз, на сколько дисквалифицируют Станковича

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о потенциальной дисквалификации главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Серба удалили в конце 1-го тайма матча 8-го тура РПЛ против «Динамо».

Главным судьей встречи был Егор Егоров.

В прошлом сезоне Станковича дважды удаляли в матчах FONBET Кубка России. Также он пропускал игру РПЛ за перебор желтых карточек.

«Станковича накажут дисквалификацией на несколько матчей. Думаю, матча на три. Нельзя так себя вести, нельзя никому показывать такие примеры. Никуда это не годится», – сказала Смородская.